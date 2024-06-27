現在還有人可以只吹電扇？網揭高溫一原因：以前連冷氣都不用

天氣越來越炎熱，不少人沒有冷氣就活不下去。一名網友發文詢問，以前沒那麼熱可以只吹電扇，但為什麼沒有電扇、冷氣卻還是可以在戶外活動？網友指出現在戶外溫度高的原因，哀嘆以前根本不需要冷氣。

一名網友在Dcard發文表示，很多人說以前沒那麼熱，所以老人家都可以只吹電風扇，但為什麼在戶外時，也沒有電扇、冷氣這些電器，卻也可以正常活動？並詢問現在是否還有只吹電風扇就可以的人。

對於夏季在戶外活動的問題，有網友很有感觸，「小時候假日下午3、4點我跟朋友會騎腳踏車去公園學校玩，現在下午3、4點停個紅燈30秒都快受不了」，但也有人覺得室外至少有通風，比較不難受，「戶外比較通風啊，風一直呼呼的吹汗比較容易蒸散掉」、「戶外運動雖然熱但有風在吹真的還好」。

而現在高溫的原因，網友紛紛表示都市房子越高、越多，就會造成溫度不易下降，「房子蓋太多、太高就是這樣，根本無法靠風把熱吹散」、「水泥建築越多、越高，地球溫度逐年上升，散熱越差」、「柏油路跟水泥都很吸熱，晚上等熱量終於消散的時候，太陽已經逐漸升起」、「會熱是因為現在的建築都是包緊緊，以前三合院根本不需要冷氣」、「小時候在鄉下住過，附近周圍都是田跟竹林沒有高樓建築物，中午坐在樹蔭下就會一直有風吹過來了」、「熱真的是都市熱，冷氣空調的熱、汽車怠速的熱，都市的熱源真的太多了…」。