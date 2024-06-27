快訊

午後雷雨區擴大！6縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

花蓮縣議員控警分局長「誘拐人妻」 自爆討抱抱卻被愛妻狠砍失血昏迷

口罩要戴起來了！新冠變異株LB.1迅速竄起 醫示警：傳染力更強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現在還有人可以只吹電扇？網揭高溫一原因：以前連冷氣都不用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問夏季高溫為何室外沒冷氣、電扇，還是可以正常活動。聯合報系資料照
網友詢問夏季高溫為何室外沒冷氣、電扇，還是可以正常活動。聯合報系資料照

天氣越來越炎熱，不少人沒有冷氣就活不下去。一名網友發文詢問，以前沒那麼熱可以只吹電扇，但為什麼沒有電扇、冷氣卻還是可以在戶外活動？網友指出現在戶外溫度高的原因，哀嘆以前根本不需要冷氣。

一名網友在Dcard發文表示，很多人說以前沒那麼熱，所以老人家都可以只吹電風扇，但為什麼在戶外時，也沒有電扇、冷氣這些電器，卻也可以正常活動？並詢問現在是否還有只吹電風扇就可以的人。

對於夏季在戶外活動的問題，有網友很有感觸，「小時候假日下午3、4點我跟朋友會騎腳踏車去公園學校玩，現在下午3、4點停個紅燈30秒都快受不了」，但也有人覺得室外至少有通風，比較不難受，「戶外比較通風啊，風一直呼呼的吹汗比較容易蒸散掉」、「戶外運動雖然熱但有風在吹真的還好」。

而現在高溫的原因，網友紛紛表示都市房子越高、越多，就會造成溫度不易下降，「房子蓋太多、太高就是這樣，根本無法靠風把熱吹散」、「水泥建築越多、越高，地球溫度逐年上升，散熱越差」、「柏油路跟水泥都很吸熱，晚上等熱量終於消散的時候，太陽已經逐漸升起」、「會熱是因為現在的建築都是包緊緊，以前三合院根本不需要冷氣」、「小時候在鄉下住過，附近周圍都是田跟竹林沒有高樓建築物，中午坐在樹蔭下就會一直有風吹過來了」、「熱真的是都市熱，冷氣空調的熱、汽車怠速的熱，都市的熱源真的太多了…」。

冷氣 高溫

延伸閱讀

整天熱烘烘...他家中冷氣又吹出熱風 網建議換新冷氣

熱到吃不下！這種天氣吃什麼才開胃？網推一地區料理：解救食慾

爆熱新冠疫情卻升溫 公衛專家：冷氣房效應、疫苗保護力歸零是主因

北部「都市熱島」現象 成大學者示警：每年都是餘生最涼夏天

相關新聞

現在還有人可以只吹電扇？網揭高溫一原因：以前連冷氣都不用

天氣越來越炎熱，不少人沒有冷氣就活不下去。一名網友發文詢問，以前沒那麼熱可以只吹電扇，但為什麼沒有電扇、冷氣卻還是可以在戶外活動？網友指出現在戶外溫度高的原因，哀嘆以前根本不需要冷氣。

吃完豆花喉嚨卡卡「掛急診」…護理師分享10個奇葩案例 崩潰喊：讓我深呼吸

醫護人員人力短缺，因此不少醫師呼籲，若非緊急狀況，請勿浪費醫療資源，增加醫院的負擔。一名護理師分享10個奇葩案例，並表示「絕對沒有生命危險，不需要掛急診」，可以等門診時間再掛專科門診，引起不少網友熱烈討論。

喝無糖就沒事？醫破解手搖飲3迷思 「喝這種奶茶=喝油」恐致心臟病

夏天到了，輕薄的衣服遮不住身上的肉肉，不少人開始減肥，台灣又是手搖飲天堂，忍不住誘惑的人多會選擇無糖飲品，但醫師說明，即使是無糖，也有隱形熱量陷阱。

重複看好幾次...哪部美劇堪稱神作？內行人狂點名這2部：太經典了

追劇是許多人假日放鬆的休閒娛樂！一名網友在PTT上發文詢問，大家公認神作的美劇是那一部？意外掀起鄉民熱烈討論。

明明沒人問！長輩總愛自揭1事掀共鳴 他不解：巴不得我記起來

長輩的共通點？PTT一篇題為「年紀大是不是就會透漏自己歲數？」的文章，網友分享與長輩聊天的有趣觀察...

大臨停時代來臨？部分違規「不開放檢舉」 網樂：檢舉魔人洗洗睡

檢舉達人總是引起網路熱議，現在檢舉雖然沒有獎金，但有一些人仍喜歡檢舉交通違規，被網友戲稱為「檢舉魔人」，不過日前有網友表示，6月30以後有部分違規事項不開放民眾檢舉了，讓他笑稱「檢舉魔人洗洗睡吧！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。