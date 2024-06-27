吃完豆花喉嚨卡卡「掛急診」…護理師分享10個奇葩案例 崩潰喊：讓我深呼吸

醫護人員人力短缺，因此不少醫師呼籲，若非緊急狀況，請勿浪費醫療資源，增加醫院的負擔。一名護理師分享10個奇葩案例，並表示「絕對沒有生命危險，不需要掛急診」，可以等門診時間再掛專科門診，引起不少網友熱烈討論。

一名護理師在Threads分享10個「絕對沒有生命危險」的真實奇葩案例，並強調「真的不需要掛急診」，包含「耳屎卡在耳道」、「洗頭髮後耳朵進水」、「剛剛被老公抱太緊，覺得下背痛」、「摳完痘痘流血」、「大便卡在肛門口」、「戒指拔不下來、耳環拔不下來」、「吃完豆花，覺得喉嚨卡卡」、「吃西瓜時噎到」、「按摩完覺得全身痠痛」、「運動完覺得雙腳很痠」，族繁不及備戰，令她不禁直呼，「每個都讓我深深深呼吸」。

原po也建議，可以等待門診時間掛轉科門診，急診都是傳染疾病，「不要輕易來增加感染風險」。

此文一出，有護理師補充案例，「喝完酒覺得頭暈想留在醫院觀察一下（睡一下）」、「早上划龍舟下午手好痠」、「我覺得我血糖好像有點高，來看一下醫生」、「門診說急診比較快，所以叫我來急診」，她則告知病人，急診人很多，等檢查+抽血報告大概要1-2小時，病人一聽抱怨道，「蛤！我來急診還要等？」，有些病人等不及還會私自離院，「護理師下班還要留下來為了這個病人寫報告、調監視器尋找病人、打電話聯絡家屬、報警」。

有護理師表示，還有「隱形眼鏡拿不下來」、「夜唱整晚喉嚨痛」、「喝酒起了不會癢的酒疹、不痛不癢沒症狀的皮疹」、「無症狀但因為老公來看，順便看一下」、「傷口沒見紅不髒，但堅持要打破傷風的」，還有更多奇葩案例，令她氣到直呼，「如果遇到一次，我就要造一次口業罵爆，我大概會下最深的那層地獄」。