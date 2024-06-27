喝無糖就沒事？醫破解手搖飲3迷思 「喝這種奶茶=喝油」恐致心臟病

夏天到了，輕薄的衣服遮不住身上的肉肉，不少人開始減肥，台灣又是手搖飲料的天堂，忍不住誘惑的人多會選擇無糖飲品，但醫師說明，即使是無糖，也有隱形熱量陷阱。

小宙醫學診所吳榛槿醫師曾發布影片指出「手搖3迷思」，點破「無糖」飲料隱藏的熱量陷阱：

1. 點無糖茶但有加料

椰果、珍珠、芋圓等配料皆是用糖去熬煮而成，含有很高的的熱量和糖分。

2. 無糖奶茶

奶茶中的奶精粉並非真正的奶製品，而是氫化植物油，喝下去等於在喝油，而且含有反式脂肪，在體內基本上不會代謝。

3. 奶精換鮮奶

鮮奶茶含有乳糖、蛋白質與脂肪，兩杯鮮奶茶的熱量幾乎等於一份雞腿便當，喝多還是會胖，但比奶精奶茶好一些。

吳醫師也提供減脂手搖飲4不建議：一周不喝超過兩次、喝飲料前不空腹、喝純茶不加糖、奶、料，以及不要晚上喝，並建議可以自己泡國寶茶、紅、綠茶等無糖茶，想要有咀嚼感的話也可以自己添加奇亞籽、無糖愛玉、仙草等滿足口感。

吳醫師在近期的影片中也分享曾遇過的病例：一位40多歲的職業婦女上班必點珍奶，幾個月後除了暴肥5公斤，賀爾蒙也全部亂掉，月經經期不定時，經前也開始頭痛、拉肚子、情緒不穩，甚至被驗出高血壓、高血脂，被醫生警告會有心臟病風險。經過手搖飲減量控制後，上述的不適症狀都消失了，血壓也降回正常數值。

《元氣網》也曾報導，茶具有去油解膩、促進新陳代謝、幫助消化的效果，根據2022年台灣高血壓治療指引，綠茶和紅茶還有降低血壓的效果。但民眾可能會因為喝了無糖茶而有「代償效應」，反而吃下更多零食，導致攝取更多熱量。