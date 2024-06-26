重複看好幾次...哪部美劇堪稱神作？內行人狂點名這2部：太經典了
追劇是許多人假日放鬆的休閒娛樂！一名網友在PTT上發文詢問，大家公認神作的美劇是哪一部？意外掀起鄉民熱烈討論。
原PO分享，關於美劇，自己看過的不多，覺得最好看的是《絕命毒師》，已經看過好幾遍，相關解說也看了好幾次，真心覺得這部美劇太經典了，於是原PO好奇發文提問「美劇神作是哪一部？」
貼文一出，不少網友分享心中最喜歡的美劇，「斯巴達克斯，沒有之一」、「怪奇物語」、「沒想到沒人推黑鏡」、「絕命律師」、「飛越比佛利」、「推良善之地，算蠻治癒人心的」、「當然是馬蓋先和超人」、「Sense 8真心神片」、「使女的故事、核爆家園、諾曼第大空降」、「紙牌屋、毒梟」、「Friends沒有之一」。
其中最多網友點名《越獄風雲》、《絕命毒師》，「越獄風雲1」、「越獄第一季，神中神」、「越獄第一季，真的停不下來」、「越獄風雲第一季真的神」、「越獄第一季，唯一我連看20多集沒停的」、「絕命毒師、絕命毒師，還是絕命毒師」、「擊掌，我也愛絕命毒師，看了好幾次」、「推絕命系列」、「絕命毒師是我目前唯一有追完，又重複看了好幾次的劇」。
《越獄風雲》2005年8月29日首播的時候，收視率高達約1050萬人次，Fox台這一成就，直至多年後的《飛越情海》和《艾莉的異想世界》才再現此佳績。此劇在18-49歲和18-34歲觀眾中的收視調查均排名第一，而且除了高收視率外，它還獲得了許多額外的好評。
《絕命毒師》被廣泛認為是史上最偉大的電視劇之一。該劇不僅獲得了262次獎項提名，還贏得了110個獎項，而它的衍生劇《絕命律師》於2015年首播，後傳電影《絕命毒師電影續命之徒》則於2019年上映。
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