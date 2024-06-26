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明明沒人問！長輩總愛自揭1事掀共鳴 他不解：巴不得我記起來

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享與長輩聊天的有趣觀察，表示通常不用問年紀，長輩開口前幾句便會自己講出來，新聞示意圖。圖／本報資料照片
網友分享與長輩聊天的有趣觀察，表示通常不用問年紀，長輩開口前幾句便會自己講出來，新聞示意圖。圖／本報資料照片

長輩的共通點？PTT一篇題為「年紀大是不是就會透漏自己歲數？」的文章，網友分享與長輩聊天的有趣觀察，表示通常不用問年紀，長輩開口前幾句便會自己講出來，讓他好奇歲數是不是有魔法，「愈大愈會自我揭露」，引起熱烈討論。

原PO盤點近來認識的一些長輩朋友，驚訝發現這些人的共通點就是「我沒問幾歲，但是常常自己在話語中透露出來」。例如有人會說「我今年59了，身體不好需要喝提神飲料」、「啊我都60了，現在已經沒有夢想，平安喜樂、知足就是好」，令他不禁好奇，為何長輩總是常把年齡掛嘴邊。

「還是說年紀大了要分享東西前，先拿歲數來壓一下？」原PO還原當下感受，直呼好像長輩巴不得要他記起來一樣。他也反思，像是身邊17、18、19歲的大學朋友，很少會自己揭露歲數，職場上遇到25、26、27歲的同事，也都是被問了才回答的。

貼文一出，隨即引起網友們共鳴，「好有趣的觀察，但想想真的是這樣」、「可能覺得歲數一出來比較厲害」；有人猜測，背後目的可能是希望被稱讚，或純粹感嘆年紀大了，「可能想要你稱讚他：看不出來耶」、「這樣你才會說，真的假的、看不出來耶」、「覺得講完歲數，對方還要客套回『看不出來』很尷尬」、「感嘆。就像一般人遇到情緒難消化或難接受的事情，也會需要一直講抒發」。

不過，部分網友則不以為然，認為只是年紀大了、不在乎歲數，「應該是年紀長了比較沒差吧」、「愈大心境愈來愈看開」。對此，有年紀較大的網友持不同看法，「我不會耶，還跟年輕人一起耍智障，對方都以為我跟他們沒差多少歲」、「沒有喔。愈大愈不敢講自己幾歲，也沒在過生日了。現在很怕提醒上天來把自己收走啊」。

PTT 年輕人 長輩

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