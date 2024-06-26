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大臨停時代來臨？部分違規「不開放檢舉」 網樂：檢舉魔人洗洗睡

聯合新聞網／ 綜合報導
目前政府更改檢舉標準，臨停不再開放民眾檢舉。示意圖／聯合報系資料照片
目前政府更改檢舉標準，臨停不再開放民眾檢舉。示意圖／聯合報系資料照片

檢舉達人總是引起網路熱議，現在檢舉雖然沒有獎金，但有一些人仍喜歡檢舉交通違規，被網友戲稱為「檢舉魔人」，不過日前有網友表示，6月30以後有部分違規事項不開放民眾檢舉了，讓他笑稱「檢舉魔人洗洗睡吧！」

一名網友在PTT發文表示，他發現從今年6月30日起，政府公告交通違規不開放民眾檢舉，包括「駕駛手持行動電話」、「點燃香菸駕駛」、「倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人」、「大型車倒車無人在後指引」、「在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車」、「在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車」、「併排臨時停車」、「在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內停車」、「禁止臨時停車處停車」、「在機場、車站、碼頭、學校或其他公共場所出入口或消防栓前停車」。

原PO表示，看到這些違規不開放檢舉魔人檢舉，就覺得早該如此，這些項目被限制檢舉也是剛好，他直呼「檢舉魔人洗洗睡吧！」

文章曝光後，有許多網友吐嘈「又改了，到底要改幾版？」、「超爽，以後隨便停不用怕囉」、「路上可以當停車場隨便停，還不用收停車費」、「可以停紅燈抽菸了」、「亂停買東西超方便的，東南亞國家就該有東南亞的樣子」、「人行道臨停，大違規的時代來了」、「笑死，台灣越來越進步了」、「爽，併排停車取消檢舉，真的很便民」、「打不贏就加入，我以後要開始亂停車」、「以前裝行車記錄器是為了保護別人，現在是為了保護自己，因為違停會越來越多樣化」。

交通違規 行人 違停

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