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有家庭後經營友誼好難？她直言沒有時間與心思 網贊同：朋友是階段性的

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文說，自己年輕時更多地把生活重心放在朋友和愛情上面，但結婚生子後發現自己很少與好友們聯絡了，久久一次見面也會尷尬沒話聊，讓她感慨「有家庭後要經營友誼真的好難」。圖／ingimage
有網友發文說，自己年輕時更多地把生活重心放在朋友和愛情上面，但結婚生子後發現自己很少與好友們聯絡了，久久一次見面也會尷尬沒話聊，讓她感慨「有家庭後要經營友誼真的好難」。圖／ingimage

成家立業後，想要像以前一樣維持友誼似乎沒這麼簡單。有網友發文說，自己年輕時多把生活重心放在朋友和愛情上面，但結婚生子後發現自己很少與好友們聯絡了，久久一次見面也會尷尬沒話聊，讓她感慨「有家庭後要經營友誼真的好難」。

原PO在PTT以「有家庭的人維持友誼好難」為題發文，稱自己結婚生子後與以前的好友們聯絡減少，將時間都投給了家庭和工作。就算有空閒，也會覺得太久沒聯絡而不好意思約朋友出來。

但原PO也發現，即使沒有朋友，這樣的生活似乎「也沒有特別不開心或不快樂」，不用特別經營友誼讓生活變得「很單純」。原PO承認年輕時與朋友一起瘋瘋癲癲確實是一段快樂的時光，但她也覺得成家後成年人的世界「真的不太需要朋友」，沒有時間與心思維持友誼。

原PO也知道這可能只是自己的特殊情況，她也好奇各位網友在有家庭後是否還有好朋友，同時她也表示擔心自己年老而孩子長大後，在孤單時會沒有朋友陪伴。

文章引發網友熱議，不少網友表示結婚生小孩反而能擴大交友圈，「有家庭以後才多出一堆朋友，小孩同齡的根本被綁定啊，隨隨便便就累積五年十年友誼，話題一直隨著同齡小孩生長持續」、「我們都找一樣有小孩的家庭一起溜小孩，沒有小孩的只要對方不介意我們也常常一起帶小孩跟她們出去玩」、「跟一樣有小孩的家庭出去啊，小孩子更好打成一片」。

也有很多人表示原PO的情況很正常，朋友本來就是階段性的，「不太一定，如果是玩樂的朋友肯定會慢慢就少聯絡甚至不聯絡了，但也還是有些交情夠深夠好的朋友會留下」、「還好吧！朋友也是階段性的，不同階段會認識不同朋友」、「交友圈會重新洗牌，比較多跟也是家庭的朋友一起聚會，也會因為小孩的關係認識新的朋友」、「朋友是階段性的，能橫跨每個階段的人不單純只是朋友能形容」。

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