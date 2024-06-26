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別亂來！好市多停「1車位」恐挨罰1200 會員讚爆：絕對支持

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
好市多。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

好市多是許多人採買生活用品的好去處，不過因為先前傳過免費停車格常被人濫用，因此陸續將部分賣場停車場改為收費制。最近有一名男子到好市多想停婦幼停車格，卻被賣場人員以「可能會被檢舉」阻止，沒想到他再次上門時，真的看到有檢舉魔人在拍照舉發，恐怕得挨罰1200元。

一名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文指出，他上次去好市多購物的時候，看到婦幼停車格沒人停，結果現場工作人員見他可能想停，便上前提醒，如果沒有證件容易被檢舉而罰款。

結果該名網友24日又再次到好市多購物，繞過婦幼停車格的時候真的看到有檢舉魔人在現場檢舉，並表示「真感謝上回提醒我的工作人員」。根據交通部規定，若違規占用婦幼車位，將處新台幣1200元罰鍰。

此文一出也破兩千人按讚，不少人表示，「感謝正義的檢舉人」、「感謝正義魔人、每次去親子停車位都被沒有證的人停去了」、「希望身障車位也能比照辦理，常常看到被占用」、「這國家因正義哥而完美」、「絕對支持！讚」。

但也有人質疑，「沒用的，賣場檢舉我已經做過很多次了」、「確定能舉發？之前叫警察來，警察說非道路的部分是交通局管轄」、「我檢舉很多次，可是也不確定是否真的會開罰」、「現在不是有QRcode可以掃直接檢舉了嗎？」。

停車場 好市多

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