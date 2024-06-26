北捷自備座位再+1！年輕男「電腦椅擺博愛座旁」坐下滑手機 網笑：智慧王

博愛座爭議頻傳，繼前天一對男女長者自備木製餐桌椅搭車，昨晚又有一名男子將黑色滾輪椅帶上捷運，在靠近車廂門口、博愛座旁邊的地方坐下並悠哉滑手機，逗趣畫面掀起廣大網友熱議，大讚「捷運智慧王欸」。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」貼出一張照片，一名男乘客身穿卡其色T-Shirt、短褲，坐在捷運上自備的電腦椅滑手機。他背對著車廂門口，右手抓著博愛座旁邊的欄杆，胸前還抱著提袋，神情淡定自若，乍看之下還以為他在自己的辦公室裡辦公。

畫面曝光後，不少網友笑說「搬這個椅子不會很重嗎」、「一路上搬這個椅子，只為了在捷運上坐，也是有心啦」、「捷運智慧王欸」、「下次我帶按摩椅」、「很棒，這樣就不會有人要你讓博愛座了，也不會揍你了」、「邊搭捷運邊辦公，蔚為一股風潮」、「期待之後有人帶馬桶來坐」、「請勿倚靠車門」、「他還可入捷運，太神了」。

雖然該名男乘客的行為相當逗趣，不過根據《大眾捷運法》規定，旅客雖然可將椅子作為隨身行李攜帶，但若把椅子擺放在車站出入口、售票機，或是擺放在座椅外的車廂空間，影響其他旅客通行，經勸導不聽者可處1500到7500元的罰款。