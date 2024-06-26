她曾去過義大利、南非…年紀越大卻只想去日本 網揭原因：正常

解封後，不少民眾紛紛出國旅遊，其中「日本」是台灣人常去的國家之一。一名網友去過不少國家遊玩，以前常飛歐美國家，但年紀大了後卻只想去日本，不僅交通方便、日幣又便宜，語言也不至於不通，令她不禁疑惑，「年紀越大就越只想去日本正常嗎？」。

一名網友在PTT「女孩板」發文，她以前常常去歐美國家旅遊，小時候時去過美國南非、蜜月時去過義大利，後來幾乎都去亞洲國家，但年紀越來越大後卻只想去日本。她認為日本不僅交通方便、食物美味、日幣又便宜，語言方面也不致於完全不通，加上現在不少店家都有自動機器可以結帳，根本不用跟人講話，她今年已經去兩次了，不禁直呼，「好想再去喔」，引起熱烈討論。

贊成：去日本安全牌 價格划算cp值高

網友紛紛表示，「正常，目前只想去最近的沖繩，而且都租摩托車代步懶得走」、「日本就安全牌，歐美自由行規劃會比較複雜，東南亞怕吃到烙賽」、「去日本比較近又簡單不累，便宜又可以好好充電」、「玩到東京車站比 台北車站還熟了」、「日本的好處是字大概看得懂，韓國的話真的就是無字天書了」、「餐飲問題是真的，神戶牛一萬日幣搞定，台灣好餐廳的價格飄漲的很可怕」。

有網友則認為，「正常，就不想坐太久的飛機」、「正常，也會越來越懶，越來越悠閒，而且會更願意用錢換時間跟舒適」、「方便、便宜、好規劃阿，花大把時間去歐洲、美洲走路很累好嗎？」、「去過美、日、韓、中港、泰、柬埔寨等，現在也是只想去日本…」、「沒錯，全家從老到小都愛去日本」、「越老越不喜歡嘗試新事物，因為越來越摸得清自己的品味偏好」。

不贊成：日本觀光客太多 沒有新鮮感

不過，有網友持不同想法，「不正常，我越大越不想去日本，日本跟台灣真的太像，完全沒什麼樂趣跟新鮮感，到底是去玩什麼」、「雖然今年又要去日本，但明年真的不想再去了，大概只剩下滑雪吧。真有點無聊…」、「台灣人去那麼多次日本還不膩嗎？」、「日本現在太多觀光客，已經沒以前旅行感覺」、「越大越應該去更遠的」、「還有一堆國家，幹嘛限制自己」、「我反而是去年去過一次義大利今年還要再去，日本除了演唱會真的沒有動力去，吃的東西台灣也幾乎都有，甚至台灣的還更好吃...」。