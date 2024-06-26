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戶外急救包放保險套？她懷疑男友想「野外求不生」 網曝超多妙用

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名女網友發文，稱自己與男友經常進行爬山、溯溪等戶外活動，活動所需的裝備基本上由男友整理，這次外出時原PO無意中發現男友在急救包中準備了保險套，讓她十分好奇為何在野外會需要保險套。圖／ingimage
近日一名女網友發文，稱自己與男友經常進行爬山、溯溪等戶外活動，活動所需的裝備基本上由男友整理，這次外出時原PO無意中發現男友在急救包中準備了保險套，讓她十分好奇為何在野外會需要保險套。圖／ingimage

進行野外活動自然是要做好充足的準備。近日一名女網友發文，稱自己與男友經常進行爬山、溯溪等戶外活動，活動所需的裝備基本上由男友整理，這次外出時原PO無意中發現男友在急救包中準備了保險套，讓她十分好奇為何在野外會需要保險套。

原PO在Dcard「野外求生帶保險套是...？」為題發文，稱自己與男友交往後，兩人會固定在假日去爬山或朔溪，裝備的整理由男友負責。在一次爬山時，她不小心踩空摔倒擦破皮，男友從急救包拿出碘酒和OK繃幫她消毒包紮時，意外發現男友放了套套在急救包裡。

雖然很好奇，但她當下真的太痛了，又加上害羞，等到回到家中才鼓起勇氣問男友是不是想「解鎖野外」才準備保險套。男友緊張地表示，保險套在野外很有用，既能對大型傷口進行隔離，也可以作為臨時手套，而且小小一片方便攜帶不占空間。 她聽完以後覺得好像有點道理，但還是想問網友男友說的是否真實，或者這只是他被發現想壞壞之後亂掰的理由。

不少網友回覆說，保險套在野外真的有許多功用，「確實是可以拿來當髮圈、水袋、浮球、隔絕傷口等等很多用途」、「男友說的是真的喔，套套其實在野外很實用。之前跟女友去野營忘記帶水袋，我們就有嘗試用杜蕾斯套套裝水洗東西」、「以前參加童軍營老師有教過，保險套是必備求生用具之一，防水、儲水、急救止血、固定」、「其實上網查真的可以知道保險套除了避孕外還有很多用處，我還聽說保險套上面那一圈類似橡皮筋的位子可以用來緊急止血（暫時），跟醫院抽血用的那條很相似」。

但也有人認為男友就是想壞壞，「帶保險套應該是『野外求不生』」、「爬山也帶應該是想野戰」、「他想壞壞！」、「保險套在野外確實有很多功能沒錯，但我猜妳男友是想要野戰」。

Dcard 保險套 溯溪

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