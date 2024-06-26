搭星宇航空幸運遇「K董當機長」！女客見本人驚：原來這麼高

星宇航空的董事長張國煒除了掌管公司外，還身兼機長工作，因此乘客搭機時，有可能會搭到「K董」親駕的飛機。近日有名網友搭機返台時，意外發現機長竟是張國煒，但更令她驚訝的是「原來K董這麼高」。

該名網友在Threads上分享，她日前從洛杉磯搭乘星宇航空返台，沒想到機長剛好是K董本人，一聽超台的機長廣播，讓她也忍不住笑出來。

原po表示，之前看新聞照片時，原以為K董身高並不高，但見到本人以後，才發現K董的身高很驚人，目測至少有180公分以上。

文章曝光，網友們紛紛討論，「道奇星宇日，老闆當然要去」、「高富帥他就佔了2/3」、「他和郭泓志的身高沒有差很多耶」、「他很高啊，謝謝今天跟我們一起飛回來」、「有一次在某mall遇到他，他氣場好強喔～」。