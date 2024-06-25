私約對話全曝光！他「暴力殺價」惹毛應召小姐 內行人秒懂：超丟臉
若遇到價格較高的情況，你會嘗試殺價嗎？一名女網友分享，近期無意間得知男友私下竟然背著她偷偷找應召小姐，還試圖向對方殺價。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在Dcard以「男友IG奇怪的訊息」為題，指出自己看了男友IG的訊息，發現對方竟背著她偷偷找小姐，先是詢問地點、價位，覺得價碼太高甚至直接對半砍，小姐雖然有讓步，但也怒嗆「接受或去找便宜的醜女」，讓她相當傻眼。
貼文一出後，多數網友直言「IG上面通常都是騙的，但還是改變不了妳男友想要花錢壞壞的事實」、「按摩7000、4000你敢信？」、「根據我的經驗，應該是外籍背包客，來台賣春」、「純按摩對方還會叫他不要這價格就去找便宜醜女嗎？」、「妳男友也太丟臉，報價7000的敢跟人家喊3000」、「你去純按摩會按到7000？按摩師的手是有什麼神奇魔力，難不成是傳說的太陽之手？」
此外，還有內行人指出訊息內容「1s、2s中的s，可以解讀為shot（也就是射），7000、1s代表7000元可以射一次，9000、2s代表9000元讓你射兩次，純打手槍的行情不會到好幾千，顯而易見雙方會性交」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言