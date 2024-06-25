私約對話全曝光！他「暴力殺價」惹毛應召小姐 內行人秒懂：超丟臉

若遇到價格較高的情況，你會嘗試殺價嗎？一名女網友分享，近期無意間得知男友私下竟然背著她偷偷找應召小姐，還試圖向對方殺價。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男友IG奇怪的訊息」為題，指出自己看了男友IG的訊息，發現對方竟背著她偷偷找小姐，先是詢問地點、價位，覺得價碼太高甚至直接對半砍，小姐雖然有讓步，但也怒嗆「接受或去找便宜的醜女」，讓她相當傻眼。

一名女網友分享，男友先是詢問小姐地點在哪、多少錢，得知價格後竟開始殺價。圖／翻攝自Dcard

一名女網友分享，男友先是詢問小姐地點在哪、多少錢，得知價格後竟開始殺價。圖／翻攝自Dcard

貼文一出後，多數網友直言「IG上面通常都是騙的，但還是改變不了妳男友想要花錢壞壞的事實」、「按摩7000、4000你敢信？」、「根據我的經驗，應該是外籍背包客，來台賣春」、「純按摩對方還會叫他不要這價格就去找便宜醜女嗎？」、「妳男友也太丟臉，報價7000的敢跟人家喊3000」、「你去純按摩會按到7000？按摩師的手是有什麼神奇魔力，難不成是傳說的太陽之手？」

此外，還有內行人指出訊息內容「1s、2s中的s，可以解讀為shot（也就是射），7000、1s代表7000元可以射一次，9000、2s代表9000元讓你射兩次，純打手槍的行情不會到好幾千，顯而易見雙方會性交」。