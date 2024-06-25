快訊

6天後才報失蹤…男健行3小時卻迷路10天 每日靠「做1事」驚險求生

外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌：哪門子機密

女大生寵物守宮躺壽司醬料碟 身上恐帶「這1菌」致感染

一中街學區感沒了…他到老店吃飯見配菜傻眼 網喊扯：寧願吃便利商店

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友近日到一中街逛街，卻發現今非昔比，直呼「一中街怎麼貴又難吃，不是學區嗎」。台中一中商圈示意圖。圖／聯合報系資料照
有網友近日到一中街逛街，卻發現今非昔比，直呼「一中街怎麼貴又難吃，不是學區嗎」。台中一中商圈示意圖。圖／聯合報系資料照

隨著物價上漲，夜市的小吃價格也不再親民。近日，有網友到台中一中街逛街，除了發現東西都變貴了，到一家20多年老店吃飯時，還見到令人傻眼的配菜，讓原PO直呼「一中街怎麼貴又難吃，不是學區嗎？」文章一出，引起網友討論，有人感嘆「夜市早就不是平民美食了」，也有人回憶一中街的全盛時期，懷念當時店家的多樣。

近日，一名網友到台中一中街逛街，卻發現美食價格回不去了，於是在PTT發文感嘆今非昔比，並直呼「一中街怎麼貴又難吃，不是學區嗎？」原PO表示大學時期曾在一中街的店打工，2017、2018年時還是有平價美食，但最近去逛一中街，卻發現娃娃機店一堆，而且東西都好貴，「沒有給我學區感」。

原PO逛一陣子之後，到一中街的一家20多年老店吃飯，發現該店燴飯的品項沒了，點的牛肉飯雖然肉不錯，但配菜全都是醃漬物，「吃了很膩，有點反胃」。他並在文中感嘆，「覺得一中街變了，越來越逢甲，找不到以前的感覺」。

文章一出，有網友看到配菜傻眼，表示「太糟了」、「看到那配菜我寧願吃便利商店」、「那個牛肉飯便當配菜真的滿扯，完全沒有現炒菜耶」。有人則感嘆「現在只覺得麥當勞1+1=50元搭配，是我能吃得起的，夜市跟商圈，價格真的回不去了」、「商圈、夜市逐漸蕭條，每個夜市根本都一模一樣，做不出特色」、「現在夜市要吃到有飽足感，比去店面還貴，盤子才去」、「夜市早就不是平民美食了！」、「店租漲，什麼都漲，以前好店都走味或消失」。

也有網友回憶起一中商圈過往的輝煌，「20幾年前真的是一中街全盛時期」、「一中的盛世，個人覺得是在網咖盛行的年代，那時一中商圈的店舖相當多樣」、「就2000到2010年左右是頂峰，Diablo2、CS2、AOE2等MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲）盛行的年代」、「好懷念2006年那時的一中街」、「2002年一中商圈總共有15間網咖，真的是全盛時期」。

一中商圈 便利商店 便當 夜市 娃娃機

延伸閱讀

外國人夜市買地瓜球「下秒1動作」她急制止 掀台灣人共鳴：根本犯法

日本漫畫出現台灣料理 角色嫌「偏甜、中藥味、飯難吃」讓她好意外

相關新聞

麻辣鍋「50種食材吃到飽」799！「麻辣45放題」新登場

乾杯集團旗下的「麻辣45」台中中港店，將於7月1日正式轉型「麻辣鍋吃到飽」，成為集團首間吃到飽餐廳，可以無限享用日、澳和...

頂呱呱賣泡麵啦！台韓聯名「蛤蜊青陽辣椒拉麵」門市首賣更便宜 邊緣人友好「一袋4包」懂吃配炸雞

終於能線下買了！台味速食「頂呱呱」與台灣妞韓國媳、HIGH A DAY共同開發聯名的「蛤蜊青陽辣椒風味拉麵」開放門市購買，不用線上搶訂也能馬上拿到回家開吃最道地的韓國口味，...

佛心降價！ 便當店公告「雞腿、雞排飯降價」萬人大讚 調降原因曝光

佛心降價！ 便當店公告「雞腿、雞排飯降價」萬人大讚 調降原因曝光

嘉義人88折、姓名有「尬」送套餐！和牛涮、尬鍋登嘉義

嘉義鄉親久等了！王品旗下的「和牛涮」與「尬鍋」，預計將於7月1日起陸續於嘉義開設新店。為慶祝新店開幕，嘉義人至全台和牛涮...

麥當勞「熟客券」送大麥克！漢堡王安格斯牛堡買1送1

麥當勞為支持羽球國手戴資穎，6月26日起限時推出「得來速熟客券」活動，只要集滿3張熟客券，就可免費兌換「大麥克」1個。「...

等了25年！麥當勞「Kitty娃娃」復刻回歸　還有大耳狗、酷洛米要收藏

三麗鷗明星回來了！睽違25年，麥當勞自6月26日上午將復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」，包括有Hello Kitty、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。