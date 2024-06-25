一中街學區感沒了…他到老店吃飯見配菜傻眼 網喊扯：寧願吃便利商店

隨著物價上漲，夜市的小吃價格也不再親民。近日，有網友到台中一中街逛街，除了發現東西都變貴了，到一家20多年老店吃飯時，還見到令人傻眼的配菜，讓原PO直呼「一中街怎麼貴又難吃，不是學區嗎？」文章一出，引起網友討論，有人感嘆「夜市早就不是平民美食了」，也有人回憶一中街的全盛時期，懷念當時店家的多樣。

近日，一名網友到台中一中街逛街，卻發現美食價格回不去了，於是在PTT發文感嘆今非昔比，並直呼「一中街怎麼貴又難吃，不是學區嗎？」原PO表示大學時期曾在一中街的店打工，2017、2018年時還是有平價美食，但最近去逛一中街，卻發現娃娃機店一堆，而且東西都好貴，「沒有給我學區感」。

原PO逛一陣子之後，到一中街的一家20多年老店吃飯，發現該店燴飯的品項沒了，點的牛肉飯雖然肉不錯，但配菜全都是醃漬物，「吃了很膩，有點反胃」。他並在文中感嘆，「覺得一中街變了，越來越逢甲，找不到以前的感覺」。

文章一出，有網友看到配菜傻眼，表示「太糟了」、「看到那配菜我寧願吃便利商店」、「那個牛肉飯便當配菜真的滿扯，完全沒有現炒菜耶」。有人則感嘆「現在只覺得麥當勞1+1=50元搭配，是我能吃得起的，夜市跟商圈，價格真的回不去了」、「商圈、夜市逐漸蕭條，每個夜市根本都一模一樣，做不出特色」、「現在夜市要吃到有飽足感，比去店面還貴，盤子才去」、「夜市早就不是平民美食了！」、「店租漲，什麼都漲，以前好店都走味或消失」。

也有網友回憶起一中商圈過往的輝煌，「20幾年前真的是一中街全盛時期」、「一中的盛世，個人覺得是在網咖盛行的年代，那時一中商圈的店舖相當多樣」、「就2000到2010年左右是頂峰，Diablo2、CS2、AOE2等MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲）盛行的年代」、「好懷念2006年那時的一中街」、「2002年一中商圈總共有15間網咖，真的是全盛時期」。