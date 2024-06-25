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熱到吃不下！這種天氣吃什麼才開胃？網推一地區料理：解救食慾

聯合新聞網／ 綜合報導
近日天氣炎熱，高溫導致食慾下降。圖／聯合報系資料照
近日天氣炎熱，高溫導致食慾下降。圖／聯合報系資料照

近日天氣越來越熱，高溫導致食慾降低。一名網友發文詢問，這種天氣除了涼麵大家還推薦什麼？最多網友推薦一菜系，表示這口味讓天氣熱時也有食慾。

一名網友在Dcard發文表示天氣熱到都沒食慾，詢問廣大網友除了涼麵還推薦什麼？

眾人紛紛留言，其中東南亞菜系最多人點名，「泰式料理」、「泰式料理真的解救我的食慾，越南春捲也是」、「 推一個越南春捲！自己做也很簡單！」、「東南亞菜系都推薦，酸辣口味就是讓天氣熱時也有食慾的口味」。

除了東南亞菜，poke（波奇碗）也是一項好選擇，「我也推波奇碗。無敵健康好吃又清爽唰嘴」、「有點貴但還是推推，清爽不膩又健康，順便減肥」、「poke好吃耶~還可以選擇自己要什麼配菜」。除此之外，網友也推薦壽司、飯糰、沙拉、超商三明治、優格、鹹水雞等各式冷食，「太油膩、熱食我真的無法」。

也有網友幽默回應，「只要是在有冷氣的地方吃，我都有食慾」、「在冷氣下吃又熱又辣的東西，爆爽」、「我會去冷氣強的店吃飯~」、「冷氣開16度，吃麻辣鍋，好爽」。

涼麵 食慾 高溫

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