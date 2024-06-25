外國人夜市買地瓜球「下秒1動作」她急制止 掀台灣人共鳴：根本犯法

台灣美食擄獲不少外國遊客的心，逛夜市也成為必不可少的行程。近期，一名女網友分享陪外國友人逛夜市的經驗，但友人的行為卻嚇壞她。她表示對方買完地瓜球後，沒有馬上吃，還做出一「令人直搖頭」的舉動。文章一出，掀起大票人共鳴，直呼「破壞食物美味是違法行為，望周知」、「要正確吃食物，台灣人對食物是很執著的」。

一名女網友在Threads發文，表示外國朋友來台時，她帶對方去逛夜市，結果該名外國友人買完地瓜球後，卻把塑膠袋綁起來封死，沒有馬上吃。原PO看了直搖頭，並急忙制止對方，避免美味的地瓜球被燜爛。

她也回憶起多年前跟朋友到南投的一家餐廳吃飯，點了一道拔絲地瓜，上菜時店員強調「要趕快攪拌吃掉，不然會硬掉」。但當時原PO和友人聊天正起勁，過了1分鐘後，店員看不下去便急忙跑過來，生氣說道「要趕快拌一拌吃掉！」並在10秒內把地瓜拌好分給她們，原PO因此意識到「台灣人真的不能接受食物不在最佳狀態」。

文章一出，掀起大票人共鳴，有網友認同地瓜球真的要馬上吃，「我上一次帶朋友去逛夜市，我也是很認真跟他們說『冷了就不好吃，趕快吃』」、「現炸現吃是對地瓜球的尊重」、「地瓜球請一到手燙到舌頭就吃」、「地瓜球悶到軟真的不行耶」、「地瓜球就是要脆脆啊」。

也有人提及相似的經驗，「跟雞排、鹹酥雞那一類一樣，就是要趁熱吃不能封起來，不然那口感根本犯法」、「看到那種薯條剛炸好，不趕快吃還打結綁起來的，真的會氣炸」、「跟手搖飲一樣，買了就是趕緊喝完」、「看到外國人吃火鍋把牛肉片丟進去就不管，還一直聊天，直接崩潰」、「看到外國人直接拿叉子戳爆小籠包，真的當場中風」。

有網友則認為不少台灣人對美食的確有執念，「平常很隨性的台灣人，在美食面前都有強迫症」、「要正確吃食物，台灣人對食物是很執著的」、「感覺應該跟外國朋友宣導，台灣的食物越快吃掉越好吃，趕快吃」、「不趁熱吃是褻瀆食物」、「破壞食物美味是違法行為，望周知」、「台灣人對食物的堅持跟義大利人不相上下」。