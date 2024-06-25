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日圓續貶…台人瘋搶甜甜價！ 達人點「1關鍵」：為何要現在搶？

聯合新聞網／ 綜合報導
美元持續強功，日圓兌美元續貶逼近160。 路透
美元持續強功，日圓兌美元續貶逼近160。 路透

日圓兌美元續貶，臺銀日圓現鈔賣出價昨（24）日早上第一盤以「0.2063」開出，再創34年新低價，讓許多哈日族搶匯日幣。對此，台大醫院感染科前醫師、旅日達人林氏璧則提出質疑：「如果還會再貶，為何要現在搶？」引發網友熱議。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，多數人趁日幣貶值時搶換，以備赴日旅遊時使用。但是，如果只是一兩年才去一次日本，為何需要搶？因為一次旅程花的現金有限，而且除了使用現金，還可以刷卡或電子支付，價差沒多少，認真覺得真的不用搶，換多了反而會用不掉。

林氏璧表示，匯率上上下一些的，對於一年只去日本一兩趟的人，其實影響並不大，對於一兩個月就去一次日本的人，影響較大，這類人八成已經一路搶到滿手是血，快被甜死了，還賺什麼迪士尼樂園和拉麵呢，應該是虧掉幾碗拉麵、幾張門票比較對。

他認為，匯率一路走低，怎麼樣都是相對便宜的，不常去日本的人，只需要準備基本需要的現金，再選張到日本好用的信用卡或是電子支付方式即可。當然，如果專家是針對在日本置產，需要換一定數量日幣去買房子的人做建議，那他就沒意見了，「搶！都搶！」。

貼文曝光，許多網友留言回應，「對啊，搶心酸」、一堆出國刷卡的，那麼多現金要幹嘛」、「應該不少越攤越平滿手日幣的同路人」、「0.23換20萬台幣的路過…」、「2016跟今年都換在高點的我一臉平靜」、「半年前搶0.2160，已被套牢…」、「0.23換的，還沒花完QQ」。

匯率 日圓 日本 林氏璧

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