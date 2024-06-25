夏天內衣濕透「長出一片汗疹」！眾妹子推2解方：女性好朋友

大部分女生出門都會穿內衣，除了可以預防胸部下垂、避免胸部在運動或行走時晃動產生不適，同時也能集中兩側乳房，避免激凸，體現穿搭美感。就有女網友抱怨說，夏天很熱女生卻還要穿內衣出門，真的很可憐，且皮膚還因此長出一大片汗疹，引起許多妹子共鳴。

原PO在Dcard發文表示「尊敬每個夏天願意穿內衣出門的女生」，指出自己已經刻意挑選24HRS這個品牌的寬鬆內衣，卻依然在踏出室外5分鐘後就全身濕透，且貼身內衣一整天都沒乾過，長期下來導致胸下兩邊都長了一大片汗疹，「又紅又癢又不能抓，我要發瘋」。原PO一併附上皮膚泛紅的照片，表示「真心覺得夏天穿內衣出門的女生都要頒獎吧」，希望網友們可以推薦更透氣的內衣。

不少女網友有感而發坦承會選擇不穿內衣，「蠻多外國女生都不穿內衣的，只有台灣還在不穿內衣會下垂，人老了會下垂超正常」、「我都穿運動內衣，像BraTop，至少3年了，有一年夏天穿不住內衣決定試試看不穿，後來再也沒穿過內衣」、「已經五年沒穿內衣了，輕鬆自在」、「身為有四件24HRS的人想說，真的很舒服但其實不算透氣，汗基本上都會悶住，比我穿一般內衣更能感受到汗水在乳溝內流淌」、「真的，穿內衣在夏天根本酷刑」、「連三角內褲都不想穿，好熱」。

有網友分享國外見聞，「待了倫敦三年，這邊確實很多女生休閒的時候不穿，當然如果是上班等正式場合一定會穿，不過其他休閒時候不穿內衣，走在路上激凸也不會有人覺得奇怪」、「我在紐約，的確蠻常在街上看到沒穿內衣的女生」。但也有不同說法指出，「目前在歐洲讀書，並沒有很多人不穿喔，上班族、學生還是都有穿，尤其上班族大家都穿得很得體喔！不過這邊天氣很涼爽就是，今天18度」、「蠻多台灣人鮮少出國的，都愛講國外都blabla，只有台灣人blablabla」。

除了上述提到的不穿內衣，也有許多女性透露會使用胸貼，「我現在都穿背心，貼胸貼出門」、「胸貼真的很好用，但最近搬家發現大爆汗2小時後，回家撕下直接兩攤汗水流出來」、「太熱都直接放棄內衣，改穿BraTop或貼胸貼」、「我媽也是這樣，所以她說胸貼才是好朋友」。