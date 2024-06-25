早餐店崩潰「荷包蛋別再點6、7、8分熟」 眾人挺老闆：嫌煎台不夠忙

不少人吃早餐都會加顆蛋，不過近日有店家貼出公告，拜託消費者不要再要求荷包蛋要「六分熟、七分熟、八分熟…」，店裡只有全熟、或半熟。貼文曝光後，也引起廣大網友討論。

有民眾拍下這家早餐店貼出的公告，上傳到臉書社團「路上觀察學院」，可以看到店家強調荷包蛋不是牛排，只有兩種熟度，拜託大家配合，讓人聯想過去可能已被客人多次要求其他熟度，無奈之下才會張貼公告。原PO也認為，顧客的要求「未免也太困難」。

對此，底下留言紛紛回覆，「荷包蛋在那六、七、八分熟的，腦袋是被門夾到是不是？銅板價，還要私廚規格」、「那些點幾分熟蛋的人，你們真的吃得出來差別嗎，還是嫌站煎台不夠忙呢？」、「所有要求我一律建議加錢，一顆價值200的六分熟荷包蛋，這個早晨特別優雅高貴」、「奧客越來越多」、「全熟、半熟、跟全生」。

另外，也有疑為同業的網友跳出來表示，「這種我遇過，說什麼7分最好吃，就是蛋黃邊緣有熟、中心沒熟，我直接回『我不會，蛋給你』」、「遇過要2分熟的」、「其實店家的作法，是為了避免顧客吃到未熟蛋，導致腸胃出問題，所以建議一律全熟，如果堅持不熟蛋的客人，可以建議他去別間買」。