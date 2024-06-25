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賣場結帳遇插隊！阿嬤狠嗆「1句」讓律師啞口無言 驚嘆：邏輯太強大

聯合新聞網／ 綜合報導
插隊行為既不尊重他人的權利和感受，也容易引發衝突爭執。示意圖／ingimage
插隊行為既不尊重他人的權利和感受，也容易引發衝突爭執。示意圖／ingimage

插隊是一種不文明的行為，既不尊重他人的權利和感受，也容易引發衝突爭執。一名律師結帳時被一位阿嬤插隊，不僅如此，阿嬤還搬出一理由，認為自己插隊有理，讓律師一時啞口無言，只能驚嘆「阿嬤邏輯太強大」。

網紅「巴毛律師」陳宇安在臉書發文寫道，近日在寶雅購物結帳時，被一位阿嬤插隊，她好言對阿嬤說應該要依序排隊，結果阿嬤竟理直氣壯地回嗆，「我的車現在違停在路邊，你不趕快讓我結帳，被拖吊了你要負責」。

陳宇安表示，當下真的讓她震驚到一時回不了嘴，只能說「這個阿嬤邏輯太強大，根本應該出來選立委」。幸好，店員無視阿嬤的無理取鬧，仍先幫陳宇安結帳，讓事件圓滿結束。

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「阿姨總是強大」、「臉皮厚成這樣也真的是無敵了」、「好像博愛座老魔的邏輯ㄟ」、「這樣的人沒出來選…太浪費了」、「妳應該要敬老的跟店員說，讓她先結帳，她的時間不多了」、「悲哀的老人，為老不尊」。

還有人笑虧陳宇安，「竟然被嘴輸」、「律師也有回不了嘴的時候，太震驚了😲，阿嬤邏輯超出預期」、「怎麼瞬間被降服？」。

律師

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