霜淇淋超人慘遭背刺！他擠超大支遭別家店抗議 無奈嘆：現在只能擠六圈了

近年來，不少超商都推出各自的霜淇淋商品。近日一名網友發文稱，自己工作的超商老闆比較大方，不在乎店員擠多大支的霜淇淋給客人，所以他們通常都是給客人「擠爆」，沒想到卻被別家超商的老闆投訴，叫他們不要擠太大支。

原PO在Dcard以「阻止我擠超大支霜淇淋的竟然是客人」為題發文，稱自己在超商工作，由於老闆比較大方，不在意店員擠多大支的霜淇淋給客人，所以他們通常都是給客人「擠爆」。

但最近老闆突然表示霜淇淋要擠小一點，讓原PO覺得非常奇怪。一問之下才知道，原來是有客人拿著原PO店出產的霜淇淋的照片，跑去找附近其他超商，要求他們擠同樣大支的霜淇淋，還明確說出原PO這家店的店名，讓其他兩家超商的加盟主只好聯合起來找原PO的老闆抗議。老闆也只好讓店員以後不要擠太大支。原PO還表示，「我以前都擠七八圈的，現在只能擠六圈了」。

文章引來大量網友留言，「好好笑結果還有六圈」、「我以為擠4圈算多了」、「老闆：最近冰淇淋原料一直要叫貨，你有什麼頭緒嗎」、「哪家我要去」、「別問原PO在哪吧，到時候全台老闆都要找他們聊聊了」。也有內行的網友表示超商的霜淇淋其實是有SOP的，「白目客人會害死你老闆，SOP 3.5圈」、「六圈也是很大支耶，直營店三圈半，常常擠得太過癮被唸」。

還有網友對害原PO不能繼續「擠爆」的客人十分不滿，「有些人真的很搞事，到時候連你們也變小支，又來靠北為何不能跟之前一樣」、「就是有北七，我也被這種人搞過，給他方便被背刺」、「台灣人正常素質，別人給你方便當作合理待遇。之前有一個阿伯說特濃拿鐵要做中杯的，我說他本來就是大杯的，他說為什麼不能做中杯，別家就可以」、「完美的驗證了為什麼別家可以你們家不行」。