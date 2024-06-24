快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

性別趴超沒意義？她酸「有的還收費」 支持者挺儀式感：孩子被祝福

聯合新聞網／ 綜合報導
許多新人為了分享懷孕的喜悅，會邀請親朋好友參加寶寶的「性別派對」。 示意圖／Ingimage
許多新人為了分享懷孕的喜悅，會邀請親朋好友參加寶寶的「性別派對」。 示意圖／Ingimage

許多新人為了分享懷孕的喜悅，會邀請親朋好友參加寶寶的「性別派對」。不過一名女網友近日就發文指出，性別趴是不是最無意義的儀式？引起底下留言區兩派看法。

原PO在Dcard表示，今年龍年，本來就是生子熱潮，身邊至少三、四個孕婦，每個都在辦性別趴，「我自己是不生主義，覺得這種儀式跟生肖狂熱超白痴，講難聽點小孩都還沒出生，會不會順產都還沒個譜，就只是要戳氣球而已，爸媽都不尷尬嗎？」

原PO接著說道，現在性別趴的排場一個比一個誇張，甚至還要參與的親友付活動費用，「婚禮收禮金揩油還不夠，連性別趴都來，然後滿月、周歲又再來一次」。原PO指出，有時候因為群眾壓力無法拒絕，必須掏錢送禮，但想想又很煩躁，別人生小孩到底跟自己有什麼關聯。

貼文曝光後，不少網友震驚居然有人會收費，「我以為都是爸媽自己辦，然後邀請親朋好友共襄盛舉耶」、「真的收費有點過了，是我就不會去」。也有人認同原PO觀點，「我始終不理解性別趴，生出來不是男就是女，有啥好驚喜跟意外」、「超沒意義，抓周也超沒意義」、「感覺現在辦活動都是為了發文」、「超無聊的活動，商人炒作出來，然後閒人跟風」。

不過也有網友說道，「嚴格來說所有的儀式感都很沒意義，但人們還是享受這種儀式感，圖的只是心靈富足。妳不喜歡、不享受，妳就大方的不要參加，不需要刻薄的發文鄙視別人吧」、「少子化現況下，有餘力辦這些活動，代表是個被祝福的孩子」、「我自己有辦，跟先生是大學班對所以只邀大學同學，順便當同學會，我們沒收費，buffet吃到飽，聚在一起玩很像回到大學生活」。

孕婦 少子化 性別 懷孕 派對 龍年

延伸閱讀

全聯優惠標示「反而變更貴」？ 過來人曝心聲：數學不好不能去

捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

病毒大亂鬥！兒科急診「住院至少等3天」 醫籲民眾快做這件事

大韓航空驟降2萬英尺 機內旅客嚇壞「氧氣罩全掉下來」：活著真好

相關新聞

性別趴超沒意義？她酸「有的還收費」 支持者挺儀式感：孩子被祝福

許多新人為了分享懷孕的喜悅，會邀請親朋好友參加寶寶的「性別派對」。不過一名女網友近日就發文指出，性別趴是不是最無意義的儀式？引起底下留言區兩派看法。

熱瘋…高溫飆破38度！以前長輩「沒冷氣吹忍得住？」 網點2大殘酷關鍵

全台熱成烤番薯！炎炎夏日到來，連日的高溫已經讓許多民眾受不了，選擇在家裡吹一天冷氣，好過於出門流汗。有網友好奇，這麼熱的天氣，為什麼以前「阿公阿嬤沒冷氣吹忍得住？」，一出馬上引起熱議，也有人點出兩大關鍵。

吹冷氣要低消！早餐店霸氣「1公告」 網一票力挺：超合理

進入夏天，氣溫一天比一天還高，不少人已經受不了外面炙熱的天氣，選擇躲在家裡吹冷氣。最近，有網友發現一家早餐店公告寫著「因應炎熱夏季冷氣開放時間，內用低消為每人80元」，引起熱議，一票人都挺店家，認為非常合理。

太陽能熱水器只是把水曬熱…他說「我家水塔也可以」質疑沒用 南北網友反應大不同

許多家庭都有在頂樓安裝太陽能熱水器，但不是所有人都知道它的工作原理。近日一位網友發文，表示自己現在才知道太陽能熱水器只是把水曬熱保溫而已，讓他十分驚訝。

孫子熱想回家…阿嬤結帳插隊嗆「年輕人不懂禮讓」 他1句話讓對方閉嘴乖乖排隊

排隊是基本禮儀，卻有人活了一把年紀也不懂得遵守。一名網友表示，日前到超商消費，遇到「帶著孫子插隊的壞阿嬤」，只見阿嬤帶著孫子插隊到自己的面前，於是開口阻止，卻換來一句「孫子太熱想趕快回家，又沒差那個幾分鐘」，誇張行徑讓人傻眼。

女遊澎湖「租電動自行車」死裡逃生3次 她曝鬼門關前逃生經驗

多數人到外島旅遊都會選擇租車，以利行程安排。有女大生分享，她近日與朋友到澎湖自由行，因為兩人沒有機車駕照，因此租借電動自行車，想不到卻因為電動自行車馬力不足、煞車失靈，導致兩人三次死裡逃生，甚至差點連人帶車摔進懸崖，事後向店家反應，對方態度非常敷衍，讓她們氣到直呼「被這種態度給狠狠噁心到」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。