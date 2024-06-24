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熱瘋…高溫飆破38度！以前長輩「沒冷氣吹忍得住？」 網點2大殘酷關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
白天高溫炎熱，要注意防曬多補充水份，慎防熱傷害。本報資料照片
白天高溫炎熱，要注意防曬多補充水份，慎防熱傷害。本報資料照片

全台熱成烤番薯！炎炎夏日到來，連日的高溫已經讓許多民眾受不了，選擇在家裡吹一天冷氣，好過於出門流汗。有網友好奇，這麼熱的天氣，為什麼以前「阿公阿嬤沒冷氣吹忍得住？」，一出馬上引起熱議，也有人點出兩大關鍵。

網友在PTT以「為啥以前阿公阿嬤沒冷氣吹忍得住？」為題發文，他表示冷氣很後面才普及，那時候阿公阿嬤爸媽一堆根本沒冷氣吹，好奇「為啥他們忍得住啊？」

不少人點出兩大關鍵，第一是以前沒這麼熱，「以前真的沒那麼熱」、「以前吹電風扇就夠了」、「以前30度就是高溫了吧」、「以前真的沒這麼熱，除了氣候變遷，房屋越蓋越密之外，還有熱島效應」、「15年前靠電風扇是可以撐過夏天的」。

另外就是電費高昂捨不得開，「其實不是溫度的問題，是老一輩的人都超省」、「上面都是原因，還有早期冷氣非常耗電，吹冷氣的電費跟坐計程車一樣老人視為花錢」、「節儉，想說吹冷氣電費貴，心態問題」、「現在我阿嬤也是不開冷氣，我爸重新裝潢幫她裝她都沒開過」。

現在夏季高溫不斷，很少人可以忍受不開冷氣。圖／Ingimage
現在夏季高溫不斷，很少人可以忍受不開冷氣。圖／Ingimage

冷氣 高溫

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