熱瘋…高溫飆破38度！以前長輩「沒冷氣吹忍得住？」 網點2大殘酷關鍵

全台熱成烤番薯！炎炎夏日到來，連日的高溫已經讓許多民眾受不了，選擇在家裡吹一天冷氣，好過於出門流汗。有網友好奇，這麼熱的天氣，為什麼以前「阿公阿嬤沒冷氣吹忍得住？」，一出馬上引起熱議，也有人點出兩大關鍵。

網友在PTT以「為啥以前阿公阿嬤沒冷氣吹忍得住？」為題發文，他表示冷氣很後面才普及，那時候阿公阿嬤爸媽一堆根本沒冷氣吹，好奇「為啥他們忍得住啊？」

不少人點出兩大關鍵，第一是以前沒這麼熱，「以前真的沒那麼熱」、「以前吹電風扇就夠了」、「以前30度就是高溫了吧」、「以前真的沒這麼熱，除了氣候變遷，房屋越蓋越密之外，還有熱島效應」、「15年前靠電風扇是可以撐過夏天的」。