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吹冷氣要低消！早餐店霸氣「1公告」 網一票力挺：超合理

聯合新聞網／ 綜合報導
早餐店示意圖。圖中人物與新聞無關。本報資料照片
早餐店示意圖。圖中人物與新聞無關。本報資料照片

進入夏天，氣溫一天比一天還高，不少人已經受不了外面炙熱的天氣，選擇躲在家裡吹冷氣。最近，有網友發現一家早餐店公告寫著「因應炎熱夏季冷氣開放時間，內用低消為每人80元」，引起熱議，一票人都挺店家，認為非常合理。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他貼出了一張早餐店的公告，上面寫著「因應炎熱夏季冷氣開放時間7:00-13:30，自6月21日起入店用餐原則須知，其中第一項為內用低消每人80元，用餐時間限40分鐘，消費高者可延長時間最高為一小時」。

另外規定還有「禁帶外食，違者每件酌收清潔費20元；咳嗽、發燒或感冒者及無法控制情緒的幼童，請勿入店消費，請顧客配合，不便之處見諒」。

原PO雖然一開始哭號「連早餐店都要80元才能有冷氣座了嗚嗚」，但實際上他也認為合理，會尊重店家。網友也認為「合理，有寫清楚能接受」、「自己要省電不在家開冷氣，去營業地方吹再來說低消太高，營業電比你家貴很多，店家都不用賺了喔？」、「先講好，可接受再進來」、「遊戲規則寫得很清楚，可接受，電費很貴的，尤其夏季電價」、「一個標示背後一定有一個令人傻眼的故事」。

不少人也認為禁止感冒者與無法控制幼童的規定很棒，「我特別讚賞禁止無法控制情緒之幼童」、「好喜歡最後一點」、「第四條超肯定，保護其他顧客的健康與權益」，另外也有很多人讚賞店家寫的「字很美」。

冷氣 早餐店

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