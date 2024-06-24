太陽能熱水器只是把水曬熱…他說「我家水塔也可以」質疑沒用 南北網友反應大不同

許多家庭都有在頂樓安裝太陽能熱水器，但不是所有人都知道它的工作原理。近日一位網友發文，表示自己現在才知道太陽能熱水器只是把水曬熱保溫而已，讓他十分驚訝。

原PO在PTT以「我現在才知道太陽能熱水器只是把水曬熱…」為題發文，表示自己近日在選購熱水器。原PO本來以為太陽能熱水器是靠太陽能發電，然後將水加熱，覺得會比較省電。沒想到店家告訴他，太陽能熱水器的原理只是用太陽把水曬熱然後進行保溫而已，且溫度也比較難控制。原PO直言，在進入夏季的台灣，「白鐵水塔放屋頂也是曬得很熱啊，洗冷水出來都是熱水」，讓他質疑太陽能熱水器究竟有什麼用，而且一組的價格還不低。

文章引來大量網友留言，部分網友也認為太陽能熱水器沒什麼用，「我家有裝，很容易壞掉」、「這個很沒用，冬天水不夠熱，夏天則是太熱，這一組含安裝要10萬跑不掉，一般儲熱型熱水器2萬有找」、「這東西這沒啥用，天氣熱時你不想洗熱水，天氣冷時又沒熱水可用」、「我老家透天本來也考慮，最後是決定多一個2噸水塔，夏天根本不用加熱」。

但也有住在南部的網友表示，太陽能熱水器在南部還是比較實用的，「南部蠻適合的，北部就不太需要」、「在南部的話誠心推，冬天洗澡很熱很爽」、「中南部還是蠻有用的吧，不要陰雨天太多的地區，水溫很高沒差可以調，天冷陰雨天多的話就要開電加熱」、「我家南部裝這個，用大概15年了，整年溫度不夠的日子不到50天，給你參考」、「這東西在南部冬天還是蠻有用的，北部就不用想了，冬天東北季風來襲不會有日照」。