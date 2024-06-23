女遊澎湖「租電動自行車」死裡逃生3次 她曝鬼門關前逃生經驗

多數人到外島旅遊都會選擇租車，以利行程安排。有女大生分享，她近日與朋友到澎湖自由行，因為兩人沒有機車駕照，因此租借電動自行車，想不到卻因為電動自行車馬力不足、煞車失靈，導致兩人三次死裡逃生，甚至差點連人帶車摔進懸崖，事後向店家反映，對方態度非常敷衍，讓她們氣到直呼「被這種態度給狠狠噁心到」。

一名女大生在論壇Dcard發文分享她近日與朋友到澎湖自由行的經驗，兩人租借電動自行車，想不到卻連續三次遇到車子失靈的狀況。第一次是兩人在永成古厝附近騎上斜坡後，發現自行車馬力不足，無法爬坡，自行車不斷下滑，由於重量太重，兩人根本抓不住自行車，且斜坡下方就是一個懸崖，若是一不小心，絕對會連人帶車摔進懸崖。

第二次發生在牛心山，兩人晚上看完煙火後，又被導航引導到一個斜坡，果不其然自行車再度馬力不足下滑，她的自行車整台失控後退，朋友的自行車則從斜坡更上方的地方滑下，直到坡底才穩住，朋友為了穩住自行車，小腿都擦出瘀青，腳底也起水泡。

第三次則發生在西嶼鄉，兩人打算騎車到附近換電池，想不到在一個往下斜坡時，自行車的煞車失靈，整台車失速往下衝，所幸最終人沒有受傷、車子也沒有毀損，但基本上已經是鬼門關間走一遭。

原PO表示，兩人後來去找店家理論，對方卻只會回答「好的、好的、我們會改進」，但完全沒有要具體處理的意思。她去查店家網路評價，才發現有許多網友反映過類似問題，可見店家並無改善。她們臨走前店家還語帶威脅地說，「妳們在網路評論上要真實留言喔，不然事情就難辦了」。

該網友生氣表示，「店家是不是看我們是小女生很好欺負就故意這樣威脅我們，他以為這樣我們就會妥協嗎？我真的被這種態度給狠狠噁心到，我跟我同學都才18歲，第一次結伴出遊就差點被這間店的車害死，他們還這種令人憤怒的態度，到底把人命當什麼了？」

其他人則留言「發生第一次時就該找替代方案了」、「我是建議妳時間允許可以考機車駕照的話就去考一考，電動車本身馬力就不比油車好」、「第二、三次根本活該，妳都知道妳第一次差點死了，妳也知道電動車馬力不夠，煞車也不夠強，上坡上不去還會往後，遇到第二個坡妳還敢上去試試看？試試看會不會死嗎？」、「去澎湖玩不要租電車，陡的斜坡太多了」。