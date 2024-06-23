孫子熱想回家…阿嬤結帳插隊嗆「年輕人不懂禮讓」 他1句話讓對方閉嘴乖乖排隊

排隊是基本禮儀，卻有人活了一把年紀也不懂得遵守。一名網友表示，日前到超商消費，遇到「帶著孫子插隊的壞阿嬤」，只見阿嬤帶著孫子插隊到自己的面前，於是開口阻止，卻換來一句「孫子太熱想趕快回家，又沒差那個幾分鐘」，誇張行徑讓人傻眼。

原PO在Threads發文，指出在7-11排隊結帳時，突然有個阿嬤帶著孫子站到自己前面的位置，他感到不悅地問對方「沒看到要排隊嗎，素質？」，阿嬤聽完直接表示，「孫子太熱想趕快回家，又沒差那個幾分鐘」，緊接著還瘋狂碎唸說，「現在的年輕人都不知道禮讓」。

面對對方的不講理，原PO立刻回擊「人家火化都知道要排隊燒的，就妳最特別了」，讓阿嬤當場啞口無言，氣得想反擊原PO「你…你…」。眼見阿嬤語塞，原PO再度嗆說「安抓？排隊就不用聽難聽話了啊」。此時，孫子突然問阿嬤說「什麼是火化呢？」，原PO抓緊機會趕緊解釋「弟弟啊，就是你阿嬤鼠翹翹（死翹翹）被火燒的那時候哇」。

此時，阿嬤默默牽著孫子的手，走到隊伍後方乖乖排隊，看起來像是擔心原PO再脫口說出其他猖狂的話語，讓原PO無奈表示「真的是有夠差的身教，還需要我教，最近的老人家是要跟年輕人比瘋就是了呢」。

貼文曝光後，不少網友大讚「敬老尊賢，只有老沒有賢，我可是不尊敬的喔」、「老人都以為我們會臉皮薄不敢說話，不知道現在的年輕人嘴巴裝炸彈才不管你丟不丟臉，你都不怕了我怕你？」、「雖然難聽了些，但是面對不講道理的，這樣剛好而已」、「你好強，這個回覆非常可以，好好笑」、「你的火力超越火化的火力」、「之前看過有人說『怎樣，半隻腳踩進棺材了是不是這麼趕時間』，我直接笑出來」。

有網友建議其他的應對方式，「弟弟，你不可以學阿嬤插隊哦，這是不好的行為，阿嬤可能沒有上學過，沒有老師教，沒有爸爸媽媽教，我現在告訴你這樣是不好的行為，會被討厭哦，不可以學知道嗎（給他一個微笑）」、「老實說你前面表現的不錯，但其實不太需要在他孫子前面說這種話」。