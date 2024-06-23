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買保險隔年罹癌竟被質疑詐保 他怒曝遭保險員刁難始末

聯合新聞網／ 綜合報導
網友買保險隔年罹癌。示意圖／Ingimage
網友買保險隔年罹癌。示意圖／Ingimage

保險可以以防萬一，不過有網友在保險後的隔年罹癌，理賠過程卻被保險公司處處刁難，甚至被質疑是詐保，讓他相當生氣。後續雖然理賠成功，保險公司卻又說因為資料沒補齊，所以不支付利息2萬元，他無奈表示，「把真的生病的人看成要詐保，讓人真的非常不舒服，沒想到用這種方式得到第一桶金」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他在30歲買保險，隔年確定罹癌，依據重大傷病險可理賠100萬元。然而理賠過程中被保險公司與保險員處處刁難，保險員甚至說，「公司懷疑原本就有狀況想詐保，可能不理賠」，讓他非常生氣，後來持續與對方討論，甚至威脅要上法院解決，最終才完成理賠。

想不到保險公司又拖欠三個月的利息，原因是有文件沒有補齊。原PO說，明明當初保險員都說文件沒問題，如今資料又有缺，所以2萬元利息拿不到，他原打算要進行客訴，後續保險員態度才放軟，賠款剩餘的利息。

該網友表示，「難怪大家都說保險沒屁用，我覺得理賠審核謹慎很好，但把真的生病的人看成要詐保，讓人真的非常不舒服，保險要收錢都二話不說，要吐錢出來就問題一大堆，生病已經夠身心折磨，還被各種懷疑找麻煩也太可憐，沒想到用這種方式得到100萬」。

其他人則留言，「想問哪一家這麼白癡，隔年得癌症也可以懷疑是要詐保，到底是誰能通靈知道自己什麼時候會生病」、「要賠付大筆金額才能知道保險公司的嘴臉，我那時候也是剛好買了重大傷病險，大概200萬初頭，被當成嫌犯在調查病歷，感覺真的很差，連幾年前大學看一次小感冒的診所都打來跟我確認，也是拖了超過三個月，補了很多件才終於領到理賠」。

Dcard 保險 客訴 癌症 罹癌

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