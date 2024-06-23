看到老人、孕婦別讓座…網紅曝荷蘭博愛座2類人優先 主動讓位會遭白眼

近期台北捷運發生多起博愛座衝突，是否廢除博愛座再度引發社會討論。一名網紅分享在荷蘭的經驗，指出博愛座只讓給快要生的孕婦，以及行動不便的人，如果讓座給老人，反而會遭到對方白眼。

擁有荷蘭國籍的網紅「荷小編」在粉絲專頁上指出，在荷蘭的大眾運輸上，博愛座並不是老人專用，而是給快要生的孕婦或是行動不便的人。荷小編提醒，在荷蘭的公車、火車或是捷運上，千萬不要因為看到白髮蒼蒼的老人，或是有點肚子的孕婦，就「主動」站起來讓座，除非對方有提出要求。

荷小編表示，假如民眾太熱心，主動讓位給老人，則對方有很大的機率會對你翻白眼，生氣地問說：「我有這麼老嗎？」、「我有老到站不穩了嗎？」等話語。

貼文一出，不少網友紛紛有感而發表示，「在台灣也不是老人的問題，而是以前那些沒素質的人都老了」、「博愛座這問題不是這一兩年才吵的好嗎，從有博愛座開始，就有老人怒幹年輕人，差別只在於有沒有上報而已，還有最早期網路不普及，消息傳播沒這麼快」、「法國人也會生氣，覺得被認為老」、「日本也沒在讓的」、「老的定義真的很大，但是真的體力不錯盡量不要麻煩別人」。

有網友分析，「台灣是優先禮讓並不是僅限於老人行動不便者，很多人都認為博愛座就是老人行動不便專屬位置，根本觀念錯誤」、「台灣也不是啊！博愛座有寫老弱婦孺優先」、「我們的博愛座也不只是給老人的呀，只不過老人們把它擴大解釋了」、「台灣也有圖示說明，但有些人是自我解讀為老人座，還頤指氣使要人讓座，態度差勁到令人反感，每個人都會變老沒錯，但年輕人也不是每位都身體健康，總會有外觀看不出來的不適」。

有一票人則認為每個國家風氣不一樣，因此無須比較，更無須廢除博愛座，「老弱婦孺確實比較需要位子，是基於安全及善意，且老人是需要位子的多數族群，有問題的是壞脾氣的人，不可因噎廢食，善意愛心值得留存」、「應該要有標語宣導，博愛座是給有需求的人，讓座是美德、是善意，不是必須」、「國情不同，沒什麼好比的，不管是博愛座還是一般座位，都應該是老弱婦孺優先」、「這裡是台灣不是其他國家，每個國家本來風情就不一樣，何必拿來做比較，就算沒有位子我也不會去坐博愛座，看到需要的人我也會讓座」。