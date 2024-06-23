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全聯優惠標示「反而變更貴」？ 過來人曝心聲：數學不好不能去

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。圖／聯合報系資料照片

全聯福利中心經常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。然而近日一名網友發文表示，發現標價上出現「買多賺多」的紅色字樣，但計算下來，打折後的優惠根本寫錯了。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文貼出照片，可以看到全聯一款活菌發酵乳單組售價55元，不過紅字優惠顯示買二組112元，平均一組56元，沒有打折之外，甚至還比原價更貴。原PO也疑惑表示，「一件55、兩件112，買多賺多？還是我不懂全聯的意思」。

全聯一款活菌發酵乳單組售價55元，不過紅字優惠顯示買二組要112元，平均一組56元，還比原價更貴。圖擷自《路上觀察學院》
全聯一款活菌發酵乳單組售價55元，不過紅字優惠顯示買二組要112元，平均一組56元，還比原價更貴。圖擷自《路上觀察學院》

對此，網友們紛紛表示，「你買多，全聯賺多」、「怎買都是全聯贏」、「全聯的標價真的要看清楚，有時候連櫃檯電腦輸入也是一樣的價錢」、「你不知道嗎？數學不好的不能去全聯，還有要貨比三家，因為三家全聯有可能價錢都不一樣」、「所以看到標籤還是要自己算一下比較準」。

也有過來人抱怨，「之前要買雪餅，小包30元75克、大包69元140克，不只價格更貴，量還更少」、「衛生紙一袋平常買85，結果特價95，問店員，對方也不清楚。所以最好記一下平常價，碰到特價才能知道它是否真的有便宜」、「全聯過期的促銷海報都不撤，結帳才會發現是原價」。

全聯 折扣 標價

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