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捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

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捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友抱怨，他在北捷遇到一男一女「翹腳連線」，擋住中間通道。圖擷自《爆怨2公社》
近日一名網友抱怨，他在北捷遇到一男一女「翹腳連線」，擋住中間通道。圖擷自《爆怨2公社》

在公共場合時，要特別留意不要影響他人。然而近日一名網友抱怨，他在北捷遇到一男一女「翹腳連線」，擋住中間通道，即便看到自己要過，也只有其中一人讓出一點點空間。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

原PO昨（22日）在臉書社團《爆怨2公社》發文指出，他在搭乘捷運時，看到這對男女「翹腳連線」、擋住走道，因為自己要過，女方看到後也僅僅讓出「一點點點點點點點點」，男方甚至無動於衷。原PO忍不住吐槽：「請問你們是要配對嗎？可是這是台北捷運，不是幸福捷運捏」。

貼文曝光後，網友們紛紛表示，「從坐姿也可以看出人品，遇到這種的，我都是直接撞過去，然後再回頭裝無辜的說聲對不起」、「直接撞過去，然後回頭瞪，嘴巴還要發出『嘖』一聲」、「我會直接大聲問他們是否在配對」、「就差沒十指交扣」、「這是想引起別人注意吧」。也有網友指出，搭捷運最怕遇到翹腳的乘客，因為怕褲子被弄髒，但又不知道如何向對方開口。

除了「翹腳連線」擋通道，其他搭捷運的NG行為，還包括大聲講電話、後背包未改手提、站在出站口或手扶梯處等等，其中最常被討論的莫過於博愛座存廢議題。對此，台北市長蔣萬安表示，不希望個案影響多數人的善意，中央正研議修改規定如將老弱婦孺改為真正需求者，「博愛座的善意、文化要發自內心，不要變成道德綁架」。

北捷 博愛座 捷運

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