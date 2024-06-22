25歲男存款僅17萬...家裡突送「3千萬土地」 他嘆：做到死也存不到

隨著物價升高、房價也居高不下，許多人開始選擇「躺平」，認為努力一輩子恐怕也存不了多少錢。有一名網友表示，家裡最近用了三千萬買了一塊土地，但自己卻沒任何感覺，認為自己25歲，存款只有17萬，「如果不是出生這個家庭？是不是到死都存不到？」，引起網友熱議。

一名25歲的網友在Dcard以「沒辦法理解3千萬是什麼，到底要存多久」為題發文，他表示家裡算是小康，最近家裡用三千萬元買了一塊土地在他名下，家人很開心，但自己卻沒有任何感覺，因為看看自己銀行存款目前只有17萬，認為「三千萬離我好遠」。

原po表示，自己平常吃家裡住家裡，不太出去玩，只有買私人物品時會用到自己的錢，感嘆的說「如果不是出生在這個家庭，我到底要存多久？是不是做到死都存不到？」，他也算了一下就算年薪有70萬，不吃不喝也要存43年。

不少網友看完文表示，「有三千萬可以買地，真的不是小康，現在人的薪水做一輩子是存不到這個錢的只能靠投資和貸款槓槓」、「現在這年頭靠爸靠媽比較實在」、「少數看到有錢人願意承認自己得自家庭的先天優勢，給讚」、「開局就已經在大部分人的賽道終點了，好羨慕」、「別人的小康跟我的小康不一樣」。