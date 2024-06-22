快訊

傳52歲馬斯克再當爸！與女下屬誕下第3胎 擁至少11名小孩

嚇壞乘客！北捷江子翠站男子「一身酒味」帶槍進站送辦

還沒中午！ 台北社子38.5度高溫 氣象署示警：今天很熱

冷氣不冷「一堆人愛補冷媒」師傅曝暗黑真相：同行間不能說

聯合新聞網／ 綜合報導
很多人認為冷氣不冷就要補冷媒。圖／Ingimage
很多人認為冷氣不冷就要補冷媒。圖／Ingimage

天氣好熱！已經很多民眾耐不住高溫，紛紛開啟冷氣。不過很多人會遇到冷氣打開卻吹不涼的問題，直覺以為「冷媒不夠」，想請人來補冷媒，但是有冷氣師傅拍片指出「冷氣根本不用補冷媒」的原因，並稱這是同業的秘密，讓許多民眾恍然大悟。

空調專家世華師傅在Tik Tok拍影片解釋「為什麼冷氣不用補冷媒？」，他指出，冷媒一輩子都不會漏，一有漏就代表裡面的銅管有腐蝕，如果有腐蝕又再加，搞不好一兩個禮拜又漏掉了。

師傅指出，如果這樣不斷重複「補這裡結果漏那裡，補那裡又漏其他地方」，恐怕一整年都會一直在修理，有這種情形的話，就要考慮是不是要換一台新冷氣，不要再浪費錢去補冷媒。

不少網友看完也留言表示，「這位師傅說的是事實，同道理跟汽車冷氣一樣」、「很有良心的老闆」、「我朋友修冷氣的也是這樣說，他也說冷媒是不用補的東西」、「看來找到我家冷氣修不好的原因了」，但師傅也說，影片是大部分會發生的原因，漏冷媒還是有其他許多原因。

@shihua.air

冷媒是封閉系統，有漏表示管路有腐蝕破洞#世華空調 #方舟國際 #節能補助 #冷氣 #空調 #節能

♬ Forever Young - Candra

冷氣 補冷媒 高溫

延伸閱讀

全國電子鹿港鹿和店、台南善化店開幕！限時5天開幕慶全館家電9折

迎戰夏季電價 日立冷氣加碼補助 換機最高省6,000元

高捷月台未開冷氣熱到爆 高捷：明起下午尖峰時刻提早一小時開冷氣

屏東西市場華麗變身 部分攤商進駐…7月16日正式開幕

相關新聞

冷氣不冷「一堆人愛補冷媒」師傅曝暗黑真相：同行間不能說

天氣好熱！已經很多民眾耐不住高溫，紛紛開啟冷氣。不過很多人會遇到冷氣打開卻吹不涼的問題，直覺以為「冷媒不夠」，想請人來補冷媒，但是有冷氣師傅拍片指出「冷氣根本不用補冷媒」的原因，並稱這是同業的秘密，讓許多民眾恍然大悟。

10年前不是這個價！母女用餐「拒付新價錢」 店員傻眼回1句話秒KO

「奧客」真的無處不在！有餐廳員工分享遇到奇葩客人經歷，有母女到店內用餐，2人合共消費800元，不過婦人付款時卻質疑，「怎麼會800？我之前吃不是這個價格的」，又指自己是餐廳「老顧客」所以拒絕用新價結賬

大雞腿便當＋5樣配菜「價格超佛心」！網友全驚呼：怎麼可能

台灣物價持續上漲，不少便當已經要百元起跳。對此，一名網友分享，近日在1便當店購買5菜加一隻大雞腿，竟然只要60元！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

鼎泰豐價格不合理？老饕列優點完勝小吃店 網認了：台人只看CP值

許多觀光客來台必吃美食鼎泰豐，以黃金18摺的「小籠包」享譽國際，而近日宣布調漲價格，熱銷菜品平均漲幅6%，小菜價格更是漲到120元，讓民眾驚呼吃不起。但儘管價格高昂．．．

她大方分享在日本當自在白目的外國人 網卻歪樓討論起吉野家

在很多人印象中，日本是一個比較排外的國家，而日本人也是一個比較拘謹的民族，他們注重外表給人的印象且處處充滿潛規則。不過有一位女網友在Threads 發文表示，在日本生活「當一個『白目』的外國人，絕對比會『讀空氣』的人還自在很多，尤其是女性」，這樣就可以無視那些潛規則，開心享受當地的生活品質和服務。

她被機上幼童亂吐口水 還遭嗆「有小孩就懂」…夫一句話打臉對方

公共運輸上有不受控的小小孩總是令人頭痛。一名網友表示她在搭飛機時，前座的幼童三番兩次轉過來朝她吐舌頭，口水亂噴，但幼童的父母沒有強硬的管教，詢問網友們會如何面對這種情況，網友也熱烈提供反擊的招式。後來原PO也發布第二支影片說明後續，表示最後老公受不了，嚴厲的對那對父母說：「如果你沒辦法控制你的孩子，我可以幫你管」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。