冷氣不冷「一堆人愛補冷媒」師傅曝暗黑真相：同行間不能說

天氣好熱！已經很多民眾耐不住高溫，紛紛開啟冷氣。不過很多人會遇到冷氣打開卻吹不涼的問題，直覺以為「冷媒不夠」，想請人來補冷媒，但是有冷氣師傅拍片指出「冷氣根本不用補冷媒」的原因，並稱這是同業的秘密，讓許多民眾恍然大悟。

空調專家世華師傅在Tik Tok拍影片解釋「為什麼冷氣不用補冷媒？」，他指出，冷媒一輩子都不會漏，一有漏就代表裡面的銅管有腐蝕，如果有腐蝕又再加，搞不好一兩個禮拜又漏掉了。

師傅指出，如果這樣不斷重複「補這裡結果漏那裡，補那裡又漏其他地方」，恐怕一整年都會一直在修理，有這種情形的話，就要考慮是不是要換一台新冷氣，不要再浪費錢去補冷媒。

不少網友看完也留言表示，「這位師傅說的是事實，同道理跟汽車冷氣一樣」、「很有良心的老闆」、「我朋友修冷氣的也是這樣說，他也說冷媒是不用補的東西」、「看來找到我家冷氣修不好的原因了」，但師傅也說，影片是大部分會發生的原因，漏冷媒還是有其他許多原因。