大雞腿便當＋5樣配菜「價格超佛心」！網友全驚呼：怎麼可能

在很多人印象中，日本是一個比較排外的國家，而日本人也是一個比較拘謹的民族，他們注重外表給人的印象且處處充滿潛規則。不過有一位女網友在Threads 發文表示，在日本生活「當一個『白目』的外國人，絕對比會『讀空氣』的人還自在很多，尤其是女性」，這樣就可以無視那些潛規則，開心享受當地的生活品質和服務。

2024-06-20 20:07