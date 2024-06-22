大雞腿便當＋5樣配菜「價格超佛心」！網友全驚呼：怎麼可能
台灣物價持續上漲，不少便當已經要百元起跳。對此，一名網友分享，近日在1便當店購買5菜加一隻大雞腿，竟然只要60元！貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友臉書社團「爆廢1公社」分享一張照片，可以看到菜色有一隻大雞腿，還有5樣配菜，包括蒲瓜、絲瓜、鹹豬肉、苦瓜和地瓜葉，結帳時竟然只要60元銅板價，讓他直呼「超便宜！」。
貼文一出後，多數網友一致認為太便宜，根本是20年前的價格，紛紛表示「便宜到太誇張，除非菜米是老闆自己種的」、「我家這邊光是那幾樣菜就60元了，這雞腿根本贈送的，這種佛心店要讓大家知道」、「這是20年前雙北，高雄的價位，真佛心」、「60我連雞腿都買不到」、「怎麼可能，單點雞腿60元都太便宜了」、「「賣這個價格，老闆真的沒賺」。
此外，有不少網友跪求自助餐的地址，原PO也回應「在雲林虎尾，去過好幾次都很佛，但這次5樣配菜加大雞腿，只要60元真的出乎意料，推測是剛好鄰近學區，所以更便宜」。
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