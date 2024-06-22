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10年前不是這個價！母女用餐「拒付新價錢」 店員傻眼回1句話秒KO

香港01／ 撰文／桃樂斯
有婦人攜女兒到餐廳用餐，不滿店家價格調漲拒絕付錢，還稱「我以前吃根本不用800元」。示意圖/ingimage
有婦人攜女兒到餐廳用餐，不滿店家價格調漲拒絕付錢，還稱「我以前吃根本不用800元」。示意圖/ingimage

奧客」真的無處不在！有餐廳員工分享遇到奇葩客人經歷，有母女到店內用餐，2人合共消費800元，不過婦人付款時卻質疑，「怎麼會800？我之前吃不是這個價格的」，又指自己是餐廳「老顧客」所以拒絕用新價結賬，店員聞言「傻眼」，回嗆「您如果願意把您家房子也用10年前的價格賣我，這頓的差價我私下幫您出」，婦人不忿被譏諷，報警處理。

許多網友批評婦人是「奧客」，「就是平常習慣欺負店家了，仗着大部份店家可能不會跟她計較，讓她貪點小便宜」、「超好笑，報警抓自己是吧」。

「每日一則奇葩客人」。有餐廳員工於threads帳號發文，分享日前1對母女到店內用餐，合共消費800元，對方到櫃檯結賬時卻驚訝稱「蛤？多少？」。原PO重申金額為800元，對方開始語帶不爽，質疑「怎麼會800？我之前吃不是這個價格的」。

原PO起初很有耐心，打算和對方仔細核對帳單項目，對方卻指出不是餐點項目問題，而是價錢問題，樓主於是回覆，「價格都是按照菜單收費的」。豈料該母親語出驚人，大喊「我是老顧客了！我10幾年前就在你們家吃飯了！」，又表示後來移民到美國，最近特意帶女兒再來光顧，不滿餐廳加價，「太扯了吧？我以前吃根本不用800！」

原PO向對方表示，10多年時間當中經歷通貨膨脹，但對方不接受解釋，語氣堅定稱「我只會付我以前吃的價格」，讓她忍無可忍反擊，「這樣好了，您如果願意把您家房子也用10年前的價格賣我，這頓的差價我私下幫您出。您看怎麼樣？」對方不滿被譏諷，報警處理，讓原PO傻眼不已。

網友看後紛紛斥責該婦人是「奧客」，「就是平常習慣欺負店家了，仗着大部份店家可能不會跟她計較，讓她貪點小便宜」、「偶爾回台灣探視親友，就抱着天龍人出巡的態度，也不知道哪來的優越感」、「超好笑，報警抓自己是吧」、「浪費警察的時間，其實應該收費」、「女兒很想鑽到地底下吧」。

有人則好奇事後發展，原PO指警察到場後，告知對方要按帳單付錢，她才願意結帳，故不解稱「我實在不懂這波操作」。有留言不禁調侃，「報警還是得付錢吧！多了些程序與時間」、「美國回來的應該會記得要多加小費」、「移民美國付不起800台幣？難民吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

奧客 餐廳

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