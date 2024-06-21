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鼎泰豐價格不合理？老饕列優點完勝小吃店 網認了：台人只看CP值

聯合新聞網／ 綜合報導
鼎泰豐示意圖。聯合報系資料照
鼎泰豐示意圖。聯合報系資料照

許多觀光客來台必吃的鼎泰豐，以黃金18摺聞名的「小籠包」享譽國際，而近日宣布調漲價格，熱銷菜品平均漲幅6%，小菜價格更是漲到120元，讓民眾驚呼吃不起。但儘管價格高昂，仍有老饕表示「不少人不懂鼎泰豐的價值」，更列出幾項優點，獲得網友們認同。

一名網友以「很多人不懂鼎泰豐的價值？」為題在PTT上發文，他表示見到鼎泰豐又上新聞，不少人稱自家巷口炒飯好吃又便宜，他才發現「不少人不懂鼎泰豐的價值」。

他指出，鼎泰豐餐點調味單純又不過重，適合帶外國友人來嘗試，不容易踩到雷，且服務人員水準遠勝過其他餐廳，雖然價格不算便宜，但餐點口感都不錯，他認為鼎泰豐長期經營品牌價值，餐廳也提供穩定的餐點品質與服務。

文章曝光，網友們紛紛表示認同，「鼎泰豐的品質收你那點錢，很便宜了」、「台灣人只看CP值，所以造就一堆巷口嗆客人的在地小吃慣老闆」、「鼎泰豐的炒飯真的吃得到蛋香、蔥香，跟食材本身的味道，巷口炒飯比誰醬油放得多、味精加得重、油誰放得多」、「這種像是日常小吃，卻做到美味的程度，也是非常的不容易」。

鼎泰豐

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