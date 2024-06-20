她大方分享在日本當自在白目的外國人 網卻歪樓討論起吉野家

在很多人印象中，日本是一個比較排外的國家，而日本人也是一個比較拘謹的民族，他們注重外表給人的印象且處處充滿潛規則。不過有一位女網友在Threads 發文表示，在日本生活「當一個『白目』的外國人，絕對比會『讀空氣』的人還自在很多，尤其是女性」，這樣就可以無視那些潛規則，開心享受當地的生活品質和服務。

原PO說自己在台灣或是其他國家工作時，都沒有像在日本這麼不自在。她說她就是會不化妝、不除毛、穿牛仔褲、戴眼鏡和帶早餐去上班、穿拖鞋和睡衣去倒垃圾、公司聚會不想去就不會去、會去吉野家和二郎系拉麵點大碗完食（一看隔壁男生吃比我小碗傻眼）。但她會很聰明的先發制人，「只要有陌生人的場合，我一定第一個先說自己是台灣人，配上燦笑說，我不太會用敬語喔，然後就開始胡言亂語」。

原PO表示，其實日本人大多不太想惹上麻煩，在都市也沒有人真的很關心妳長怎樣、穿了什麼，所以「真的不用太在意他人的眼光，不要勉強自己，不用太『像日本人』，真的沒關係」。

一樣喜歡做自己的網友看完發文後，紛紛留言表示，「喜歡妳這樣的個性，我去日本旅遊還真的都會逼自己化妝呢，搞不懂為什麼女生不可以去吉野家，之前也有聽說過」、「我也是這樣，然後一個人會在24小時不同時段出現在吉野家，完全沒在管他們女生一個人不能怎樣，女生要怎樣怎樣」、「剛剛在別人那邊看到日本女性在職場上會一直被男性『安排』、『丟包』一些奇怪的工作，（比如縫扣子、洗便當、吸地板、丟垃圾），我瞬間覺得，當一個台灣人真的很幸福」。

有些人開始分享在日本工作的經驗，「剛來第一個月還有點緊張，覺得要把自己打理好，在外面用餐什麼的都盡量貼近日本人習慣。第二個月開始，啊我就外國人啊！我不懂日本人的小眉角正常吧，我就是懶得化妝上班，中午就是想吃咖喱飯，吃完午餐就是想要趴著睡10分鐘⋯之類的，就像漸漸學會不在乎外人眼光的我一樣，他們才不在乎別人在幹嘛勒」、「我還帶娃娃去上班，把桌上擺滿偶像」、

不過有網友建議「旅遊可以、工作不太行這樣歐」、「好奇醬子不會被同事排擠嗎？」、「如果工作環境跟人家講不會用敬語，不會沒禮貌嗎？感覺來日工作學會人家的語言和敬語是基本」。

當原PO提到日本連鎖餐廳吉野家時，去過的人七嘴八舌談起用餐經驗，「對吧！而且很多口味台灣沒有」、「我先道歉，大碗真的太飽，而且還幾乎全碳水我真的不行」。

更多在日本居住或是工作過的人表示，「我也愛當白目的在日台灣人，每次表明自己從台灣來的時候，初次見面的日本人都會講一輪台灣的話題」、「我也都會先表明自己是台灣人，一方面可以開一個話題或是讓對方容易記住自己，另一方面也是暗示『所以老娘日文可能會亂講一通，行為舉止也可能會出乎你意料不要介意啊』」，也有網友安慰大家「其實大部分在都市遇到的日本人都還是很友好的。那些頑固無法接受新事物的人，有朝一日都會被淘汰的，要想想日本這麼缺乏勞動力，外國人只會愈來愈多啊！」