她被機上幼童亂吐口水 還遭嗆「有小孩就懂」…夫一句話打臉對方

公共運輸上有不受控的小小孩總是令人頭痛。一名網友表示她在搭飛機時，前座的幼童三番兩次轉過來朝她吐舌頭，口水亂噴，但幼童的父母沒有強硬的管教，詢問網友們會如何面對這種情況，網友也熱烈提供反擊的招式。後來原PO也發布第二支影片說明後續，表示最後老公受不了，嚴厲的對那對父母說：「如果你沒辦法控制你的孩子，我可以幫你管」。

根據《每日郵報》報導，一名網友謝拉·莫尼爾（Shayla Monnier）在TikTok發布影片，表示自己和丈夫安德魯（Andrew）日前搭飛機時，前方坐著一對夫婦和他們的女兒，謝拉目測小女孩大約3到5歲。距離飛行時間剩約一小時，前座的小女孩轉過頭來朝謝拉用力吐舌頭，口水噴得她滿臉都是，老公的手臂上也沾到。

女童的父母告誡她不要這樣，但女童反抗他們，又一次對謝拉吐口水，女童的父母抓住她試圖阻止，她掙脫後又再一次轉過來吐口水。謝拉補充說明，當時那對父母都有戴口罩，但女童沒有，並詢問網友們會如何處理這種情況。

網友紛紛留言提供反擊方法，「我會告訴孩子不要再這樣，如果沒用我會找空服員」、「我會對她（指女童）做一樣的事」、「分散她的注意力，例如唱歌」、「可能會用書或雜誌擋住她」、「我會對孩子大吼，沒辦法，我是三個孩子的媽」、「我會要求她的父母幫她繫好安全帶並戴上口罩」。

但也有人不覺得困擾，「這沒什麼吧，小孩就是小孩」、「我什麼都不會做」。

後續謝拉也發布了第二支影片，回應部分網友，「有些人說『她還只是孩子』、『給她玩具或蠟筆』，我想你們不明白她有多不受控」，謝拉表示，父母教養孩子總要有計畫，例如可以買飛機上最後一排的座位、或是繫好安全帶，不論何種方法，都不應該允許小孩對著別人的臉吐口水。

謝拉也在影片中公開她的做法，表示小女孩朝他們吐第3次口水後，她的老公安德魯很嚴肅的對那對父母說：「如果你沒辦法控制你的孩子，我可以幫你管」，並詢問為什麼不幫小女孩戴上口罩。女童的媽媽怒吼回應，「你有小孩就會懂了」，反被安德魯打臉「我們有5個孩子6個孫子，我保證任何一個都不會做這種事」。後來空服員過來請女童的父母幫她戴上口罩，他們才得已安穩度過接下來的飛行過程。

網友對謝拉老公的處理方式表示贊同與佩服，「100%同意您和先生的回應」、「天哪，你比我更有耐心」、「我站在你這邊」、「你丈夫處理得很完美」。