去日本超商買咖啡「機器故障沒滴滿」 店員1動作他無奈：真浪費

去國外旅遊時，若遇到文化不同的狀況，可能會造成誤會或是尷尬的場面。一名外國人去日本超商買大杯咖啡，但機器故障的關係只有半杯的量，跟店員反映後，店員請他再試一次並把舊的杯子丟掉，調整了機器後又再給他新杯子，整個過程總共用了4個杯子，令他不禁感嘆，「直接把兩杯倒給我，裝成一杯多好」，引起熱烈討論。

臉書粉專「日本省錢小站」分享，一名外國人在日本超商買現滴咖啡時，可能因機器故障，咖啡滴不滿一半，於是他跟店員反映後，店員倒掉咖啡後又再給他一個新的空杯，但仍然只滴一半就停了，於是店員就去調整機器並又拿了一個新空杯做測試，調整好之後倒掉手中的咖啡，再拿一個新杯子請這位外國人裝看看。

這位外國人認為雖然比一半多了一些，但仍然沒有到平常的量，過程中還用了4個杯子，事後他也在網上抱怨店員不知變通，認為把第二杯裝倒第一杯就好，這樣一來就不用浪費空杯及咖啡了。

粉專的特派員認為這位外國人誤會日本店員了，台灣人如果遇到這種狀況或許也會覺得兩杯倒一杯沒問題，甚至還賺到，但對於日本人而言，可能會有點失禮。在這個狀況下，在日本人感受中一杯咖啡沒滴滿是屬於「失敗異常」的商品，若把兩杯「失敗異常」的商品混在一起提供給客人，日本人可能會覺得店員沒禮貌而客訴，因此店員只能讓客人重新裝又或者退費以免惹禍上身。

特派員好奇，日本人、住在日本的朋友以及台灣人若遇到以上情況，會比較接受店員哪種做法，「1.重新讓客人滴到滿意為止、2.因為機器故障所以退費給客人、3.兩杯混在一起後給客人」，引起網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「不要倒掉，就請客人喝啊！然後重做一杯正常的咖啡給客人…」、「想太多了，只是公司規定這麼做而已，超商店員不是原生日本人的機率還比較大」、「明明知道咖啡只出半杯的量，用個新杯直接滴兩次就可以了」、「2的處理方式比較正常（在日本）」、「在台灣或日本，都不能接受兩杯混在一起，也不想滴到滿意為止，能接受退費處理」、「我三個都可以接受，然後也可以了解原文那個人的看法，畢竟是便利商店，也搞得太不便利了，但了解日本人想法也不錯」。

有網友則認為去超商就是為了快速方便，「去超商大多就是要求便利迅速，如果一直反覆調整機器只為了求一杯滿杯的咖啡，我會選擇放棄購買，或是主動告知2杯合1杯。其實換個角度說，以便利為訴求的便利商店，耽誤了顧客時間也很失禮」、「這種機器我記得本來只會給平常特濃一份的量，其他都是卡布的便加泡沫、拿鐵的便機器加牛奶。而且基於安全理由，杯子是預設給大一點的，以防客人有碰撞什麼的引致被咖啡燙到，去找店家索賠」。