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男童拒繫安全帶！航班延誤一小時 父親被迫抱兒下飛機畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
哥倫比亞一架飛機因機上男童不願繫安全帶而延誤一小時。示意圖／ingimage 路透通訊社
哥倫比亞一架飛機因機上男童不願繫安全帶而延誤一小時。示意圖／ingimage 路透通訊社

幼童的行為難以控制，一不小心就會影響到他人權益。日前智利南美航空（LATAM Chile）一架從聖瑪爾塔（Santa Marta）飛往波哥大（Bogotá）的飛機誤點一小時，因為機上一名男童不願繫上安全帶。經過空服人員勸導，最終男童父親帶著兒子離開飛機，才順利起飛。

根據《每日郵報》《El Informador》《El Colombiano》報導，日前智利南美航空一架聖瑪爾塔-波哥大航線的班機延誤一小時，因為機上一名男童無法好好待在位置上，也拒絕繫上安全帶。空服人員廣播勸導，男童父親也無法讓兒子乖乖聽話。出於安全考量，機長決定取消起飛，從跑道上返回登機口。

最終經由機場安全部隊及警方的協助下，男童和父親離開飛機。航空公司說明，由於原航班延誤一小時，其餘乘客已重新安排至另一航班。

有機上乘客錄下事發過程，影片中可以聽到機上廣播，「如果不遵守飛行規定，我們將無法起飛。由於有乘客沒有遵守，我們必須返回，現在我們將等待未遵照規定的旅客離開飛機」，機上乘客聽聞也高呼要他們離開飛機。

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