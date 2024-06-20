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5粒50、8粒70…小籠湯包怎麼點不吃虧？「小孩才做選擇」網教這樣最划算

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆廢公社」
圖擷自臉書社團「爆廢公社」

小籠湯包是台灣的代表美食之一。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文表示「怎麼點最划算？」，從照片中可見，一家賣小籠湯包的店家貼出菜單，上面清楚標示小籠湯包的售價「5粒50元、6粒60元、7粒65元、8粒70元、9粒80元、10粒90元」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「不點最划算。」

照片曝光後，網友們立刻認真算數起來，紛紛留言「買8粒最便宜」、「8，70/8=8.75」、「5顆差不多了，其他會很飽，我選5」、「吃多少買多少，差那幾毛」、「點完叫老闆附湯」、「記在牆壁最划算」。

也有不少網友開玩笑表示「小孩才做選擇」、「換間吃」、「整攤全包」、「窮人才選擇，全都來一份」、「我想點1粒」、「我選4粒、3粒、2粒、1粒」。

還有網友直接劃出重點，回應「增加銷量的策略」、「其實點多也沒便宜到那？通常不是算粒的？」、「應該是不要吃最划算」、「假設雖說一顆10元很便宜沒錯，但常買累計起來以後就會知道貴，不買最划算」。

售價 小籠湯包 爆廢公社 美食 老闆

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