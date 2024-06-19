快訊

台股創新高！外資買超485億歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

有錢人出走中「逃離」這3國 台灣富豪流失人數全球第8

真．台灣味？外國友人來台欽點「1美食」 他聞連鎖店名楞了：什麼意思

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位網友分享，自己的外國朋友將來訪，但他和大家討論行程時，竟有一位友人欽點，想嘗嘗「台灣鍋貼霸主」八方雲集，讓他忍不住納悶「什麼意思」。圖僅示意，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
近日一位網友分享，自己的外國朋友將來訪，但他和大家討論行程時，竟有一位友人欽點，想嘗嘗「台灣鍋貼霸主」八方雲集，讓他忍不住納悶「什麼意思」。圖僅示意，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

珍珠奶茶、滷肉飯、蚵仔煎等等，都是外國人來台必吃的美食，不過近日一位網友卻以「有沒有外國人來台灣指定要吃八方的卦？」為題發文，分享自己的外國朋友將來訪，但他和大家討論行程時，竟有一位友人欽點，想嘗嘗「台灣鍋貼霸主」八方雲集，讓他忍不住納悶「什麼意思？」，貼文曝光後也引起議論。

一位網友在PTT上發文，表示自己在曼谷認識的一群泰國朋友，近日打算來台灣遊玩，原PO想著友人難得來訪，勢必要盡地主之誼、好好替他們導覽，於是便事先詢問對方是否有想吃的小吃或餐廳。他得到的答案不外乎是珍奶、夜市小吃、以及麻辣鍋等等，不過一位友人的答案卻讓原PO跌破眼鏡，「其中一位跟我說要吃八方雲集？什麼意思？？」

原PO忍不住詢問友人，為何會特別想品嘗這間連鎖美食，對方則稱是自己國家的旅遊Youtuber介紹的，令他納悶「連鎖的有什麼好介紹的」，「是不是世界各國的Youtuber都會介紹台灣的這種連鎖店？之前也看過介紹王品的，一樣有點不懂」。

「我自己平常也是偶爾吃八方而已，幾乎都是點水餃外帶或Uber eats」，原PO表示，既然友人特地欽點，他也不想讓對方失望，只好向網友求助「要點什麼才不會漏氣啊？有沒有八方系的大大可以給點建議？」

貼文一出，網友紛紛議論起八方雲集受外國人青睞的原因，指出「還不錯，有基本水準，比亂踩雷好」、「八方真的有贏某些非連鎖的鍋貼店」、「八方本來就台灣大品牌了」、「『台灣味』指的是一般台灣人的日常飲食」、「旅遊本來就是要吃當地人吃的東西」、「美國八方生意很好」、「老外真滴愛鍋貼，他們覺得健康好吃」。

也有人不藏私，分享自己的必點品項，「吃招牌煎餃配白豆漿」、「八方問就是麵，點麵都不會被雷到」、「八方我是覺得他們家的豆漿和玉米濃湯有夠讚」、「去八方都點紹辣乾麵+玉米濃湯」、「皮蛋豆腐+紹辣乾麵，如果他們敢吃皮蛋」、「鍋貼點一輪吧，還有牛肉麵」。

八方雲集 台灣人 外國人 泰國

延伸閱讀

別再買NY起司餅乾！赴日必購1伴手禮 網讚價格超甜「頂到不行」：台灣貴3倍

突收哨兵模式通知！車主驚PO女駕駛「貼身衝擊」 網暴動：想買特斯拉

出爾反爾！答應小孩參加畢旅突反悔 父母嫌貴：以前才2千元

進貨一堆放到快過期！為何藥局保險套經常滯銷 網揭原因：不是怕尷尬

相關新聞

真．台灣味？外國友人來台欽點「1美食」 他聞連鎖店名楞了：什麼意思

珍珠奶茶、滷肉飯、蚵仔煎等等，都是外國人來台必吃的美食，不過近日一位網友卻以「有沒有外國人來台灣指定要吃八方的卦？」為題發文，分享自己的外國朋友將來訪，但他和大家討論行程時…

搭計程車「給15個1元」遭司機趕下車 妹子委屈：我做錯了什麼？

現今消費方式多元，民眾可以依照個人喜好選擇付現或線上付款，不過有時沉甸甸的硬幣卻也可能會惹人嫌。一名女網友在Dcard以「1塊怎麼了嗎？它不是錢嗎？」為題發文，指出日前搭計程車車資115元，給了司機一張百元鈔和15個1元硬幣後，遭嗆「妳給我1塊的幹嘛啦！被妳打敗欸」，當下感到相當難過。

酒店妹生2孩不同爸、男友還有1子…窮到5人合吃1便當 社工震驚：她滿口髒話

當一對伴侶選擇孕育生命的那一刻起，就得對生出來的小孩負起養育責任。一名網友在PTT發文指出，身邊有朋友是社工師，最近接觸到一個家庭個案，一名25歲的辣媽生下兩個孩子後，就辭去八大工作，目前還在待業中，而現任男友除了打零工維生，還有一名兒子要扶養，且時不時就跟辣媽要錢。一家人不僅生活困頓、吃不飽飯，辣媽更是「開口閉口三句不離髒話」，讓人看了相當無奈與不捨。

全品項賣10元爆紅！彰化佛心早餐店暫停營業 82歲嬤過勞病倒了

物價通膨的時代，許多銅板美食再也回不去了，不過近期彰化某間傳統早餐店，店內多數品項通通只賣10元，超佛心價格被PO上網路爆紅，吸引眾多外地遊客前往朝聖，沒想到好生意卻讓高齡82歲的老闆嬤過勞病倒，因此宣布暫時停業。

像二流城市？他噴爆台北已淪「六都最末」 網舉一指標最準

台灣六都各有特色，若是讓人按照他們對六都的印象進行排名，每個人都有不同的答案。近日有網友發文表示，在台灣六都中，他覺得首都台北會被他排在「六都最末」。

怎麼到台北上班？她親身經歷「林口通勤地獄」嚇傻 在地人曝全靠1救星

對於上班族來說，租屋或買房的地點不一定離公司近，通勤也因此成為難以避免的選項。近日，一名女網友發文分享搭公車從林口回台北的經驗，直呼「終於領教到林口的通勤地獄」，她並納悶住在林口的上班族「到底怎麼去台北上班」。文章一出便引發共鳴，也釣出在地人分享「通勤救星」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。