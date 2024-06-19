真．台灣味？外國友人來台欽點「1美食」 他聞連鎖店名楞了：什麼意思

珍珠奶茶、滷肉飯、蚵仔煎等等，都是外國人來台必吃的美食，不過近日一位網友卻以「有沒有外國人來台灣指定要吃八方的卦？」為題發文，分享自己的外國朋友將來訪，但他和大家討論行程時，竟有一位友人欽點，想嘗嘗「台灣鍋貼霸主」八方雲集，讓他忍不住納悶「什麼意思？」，貼文曝光後也引起議論。

一位網友在PTT上發文，表示自己在曼谷認識的一群泰國朋友，近日打算來台灣遊玩，原PO想著友人難得來訪，勢必要盡地主之誼、好好替他們導覽，於是便事先詢問對方是否有想吃的小吃或餐廳。他得到的答案不外乎是珍奶、夜市小吃、以及麻辣鍋等等，不過一位友人的答案卻讓原PO跌破眼鏡，「其中一位跟我說要吃八方雲集？什麼意思？？」

原PO忍不住詢問友人，為何會特別想品嘗這間連鎖美食，對方則稱是自己國家的旅遊Youtuber介紹的，令他納悶「連鎖的有什麼好介紹的」，「是不是世界各國的Youtuber都會介紹台灣的這種連鎖店？之前也看過介紹王品的，一樣有點不懂」。

「我自己平常也是偶爾吃八方而已，幾乎都是點水餃外帶或Uber eats」，原PO表示，既然友人特地欽點，他也不想讓對方失望，只好向網友求助「要點什麼才不會漏氣啊？有沒有八方系的大大可以給點建議？」

貼文一出，網友紛紛議論起八方雲集受外國人青睞的原因，指出「還不錯，有基本水準，比亂踩雷好」、「八方真的有贏某些非連鎖的鍋貼店」、「八方本來就台灣大品牌了」、「『台灣味』指的是一般台灣人的日常飲食」、「旅遊本來就是要吃當地人吃的東西」、「美國八方生意很好」、「老外真滴愛鍋貼，他們覺得健康好吃」。

也有人不藏私，分享自己的必點品項，「吃招牌煎餃配白豆漿」、「八方問就是麵，點麵都不會被雷到」、「八方我是覺得他們家的豆漿和玉米濃湯有夠讚」、「去八方都點紹辣乾麵+玉米濃湯」、「皮蛋豆腐+紹辣乾麵，如果他們敢吃皮蛋」、「鍋貼點一輪吧，還有牛肉麵」。