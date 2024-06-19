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地主好奇新竹缺什麼？在地人推「1知名品牌」進駐賺爆：竹科人在乎CP值

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，一名自稱跟某上市櫃大老闆含其家族共同持有一塊9千坪住商土地的網友，在PTT向新竹的居民尋求建議，詢問「你們覺得新竹市目前缺什麼」。新竹房市示意圖。聯合報系資料照／記者游智文攝影
近日，一名自稱跟某上市櫃大老闆含其家族共同持有一塊9千坪住商土地的網友，在PTT向新竹的居民尋求建議，詢問「你們覺得新竹市目前缺什麼」。新竹房市示意圖。聯合報系資料照／記者游智文攝影

近年來，不少科技新貴湧入竹科就業，並在新竹買屋定居，帶動當地的餐飲業、房市。近期，有網友透露自己是新竹一塊9千坪住商土地的地主之一，由於後續準備開發，他便發文尋求在地人的意見，詢問「你們覺得新竹市目前缺什麼」，也寫出四個方案供眾人參考。文章一出，有不少網友支持第四個方案，直呼無敵，「科技人很在乎CP值的」。

近日，一名網友在PTT向新竹的居民尋求建議，詢問「你們覺得新竹市目前缺什麼」。該名網友透露自己跟某上市櫃大老闆含其家族共同持有一塊9千坪的住商土地，在新竹動物園旁邊，後續可能自留自行開發，也可能會賣給其他建商或財團開發，以利益最大化為方向。

原PO並表示，除了部分會捐出去給公園，其他區域開發的方向會是住商混合，也認為之後有開發百貨公司的機會。他同時拋出四個方案，詢求在地人的意見。第一個方案是新光三越，他認為新竹缺一個高級百貨讓竹科太太爆買，「搞一個類信義區的A8或A4，餐飲和名牌都有」。第二個方案是跟忠泰談談看，「開發冰宮溜冰場或大型市內遊樂園之類的」、「新竹缺一個複合式體驗型商場，需要有地方遛小孩」。第三個方案是Outlet，「新竹缺一個日本Outlet，那國泰三井都很不錯」。第四個方案則是IKEA，「新竹缺一個IKEA，買家具都不方便」。

文章引發討論，不少人支持第四個方案，「當然是4，現代小家庭就是需要可以悠閒遛小孩，順便吃個飯又好停車的地方」、「IKEA不錯啊」、「要說的話真的缺4，基本上1～3跑巨城就夠了」、「新竹開IKEA應該賺爆」、「消費絕對可以撐的起一個IKEA，就看它想不想來而已」、「IKEA無敵，科技人很在乎CP值的」、「從小在新竹長大，那塊地的位置IKEA應該會比較合適」、「IKEA就是主打帶小孩逛，逛完吃飯的假日行程，所以餐廳座位跟停車位夠的話，親子市場沒問題」。

但也有人認為IKEA不一定是好選擇，「竹科太太會接受IKEA家具？」、「IKEA太便宜竹科人是看不上的，開了會倒」、「工程師才沒空搞IKEA」。也有人提供其他參考方向，「托兒所/幼兒園/月子中心/長照設施應該都是缺的吧」、「開私立雙語幼兒園，保證新竹媽媽搶翻天」、「國高中補習，幼兒才藝街搭配美食街，新竹剛需一次滿足」、「最簡單粗暴的解法是賣建商蓋房子，新竹房子供給不足問題很久了」。

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