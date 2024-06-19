搭計程車「給15個1元」遭司機趕下車 妹子委屈：我做錯了什麼？

現今消費方式多元，民眾可以依照個人喜好選擇付現或線上付款，不過有時沉甸甸的硬幣卻也可能會惹人嫌。一名女網友在Dcard以「1塊怎麼了嗎？它不是錢嗎？」為題發文，指出日前搭計程車車資115元，給了司機一張百元鈔和15個1元硬幣後，遭嗆「妳給我1塊的幹嘛啦！被妳打敗欸」，當下感到相當難過。

原PO指出，日前搭計程車回家，快要抵達目的地時，司機大哥提醒她說「妳那邊不好停車，先拿錢出來準備」。原PO得知所需車資約110~120元左右，於是聽從司機的話，把紙鈔和零錢準備好，等抵達目的地時，確定車資為115元，便遞上一張百元鈔和15個1塊零錢，理由是自己的手頭上只有面額1塊的零錢，且眼看司機很著急，也就沒有拿兩百元現鈔讓他找錢。

原PO付錢後，司機隨即用「非常憤怒」的口氣回應說「妳給我1塊的幹嘛啦，被妳打敗欸，好啦趕快下車啦！」，讓原PO當下覺得很難過。原PO表示，自己可以理解計程車司機工作很辛苦，「但今天這個場面，我不懂我做錯了什麼」，因此發文詢問大家「誰可以為我解答，我給1塊怎麼了？」

貼文曝光後，不少網友心有戚戚焉表示「曾經我也有拿一千被司機碎唸過，問沒有零錢嗎，所以感覺不管怎樣司機都有話說，很想跟他說不想收就不要上班啊」、「我有次急著搭車隨手攔一輛計程車，然後付一千之後，他就一句『沒錢找』，就不理我了，我還要下車一間一間店詢問能不能換錢」、「1塊好重要啊！叫外送選現金，想說拿剛好，121元結果錢包就是少那1元，家裡都找到翻過來了還是沒有，結果只好拿500元給外送員找」。

也有網友奉勸原PO站在司機的立場思考問題，「就是跟妳說妳那邊不好停車，妳下車的地方應該是違規臨停，結果妳還給他15個1元，根本沒時間算妳給的有沒有算錯，就要直接開走，很多奧客都會故意少給幾元，司機都只能自己認賠」、「司機應該不是故意要凶妳，是那邊不好停車，他不方便數錢是不是剛好，所以比較急吧，所以才會口氣不好，不要想太多」、「司機是真的滿沒禮貌的，不過當下應該是因為在緊急的情況下，每個人都有自己的個人情緒，要避免這種情況，可以刷卡搭Uber」。