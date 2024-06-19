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全品項賣10元爆紅！彰化佛心早餐店暫停營業 82歲嬤過勞病倒了
物價通膨的時代，許多銅板美食再也回不去了，不過近期彰化某間傳統早餐店，店內品項通通只賣10元，超佛心價格被PO上網路爆紅，吸引眾多外地遊客前往朝聖，沒想到好生意卻讓高齡82歲的老闆嬤過勞病倒，因此宣布暫時停業。
臉書社團「彰化大小事」，有網友拍下南郭路上，這間由紀姓阿嬤經營的傳統早餐店，店門口被貼上「暫停營業」四個字。原來是從店內超佛心價格在網路上曝光後，阿嬤的店因此聲名大噪。
每天店門外的顧客慕名而來，讓原本就已經是當地人必吃的店，現在又多了大量的外地遊客，高齡82歲的阿嬤體力吃不消，因此在6月初不幸病倒，目前已經住院一周，早餐店復業時間未定。
根據《今日新聞》報導，早餐店內品項多數都是10元銅板價，且已是調漲過後的價格，該店在地經營超過70年，而紀阿嬤則是接手婆婆的第二代老闆。
發文網友也透露，阿嬤的兒子是軟體工程師，每天早上上班前還會來幫忙，家中可能也不缺早餐店收入，阿嬤早就能退休享清福，但還出來做早餐店，「算是做身體健康的，就是不適合應付大量人潮」，只是沒想到近期又爆紅，阿嬤為了提供顧客們餐點，反倒讓自己舊疾復發累倒了，引來許多在地人不捨。
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