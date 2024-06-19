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酒店妹生2孩不同爸、男友還有1子…窮到5人合吃1便當 社工震驚：她滿口髒話

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，朋友是社工師，最近接觸到一個家庭，女方有2名孩子「爸爸是不同人」，而男方也有一名兒子，一家5口窮到只能合吃一個便當。示意圖／Ingimage
一名網友表示，朋友是社工師，最近接觸到一個家庭，女方有2名孩子「爸爸是不同人」，而男方也有一名兒子，一家5口窮到只能合吃一個便當。示意圖／Ingimage

當一對伴侶選擇孕育生命的那一刻起，就得對生出來的小孩負起養育責任。一名網友在PTT發文指出，身邊有朋友是社工師，最近接觸到一個家庭個案，一名25歲的辣媽生下兩個孩子後，就辭去八大工作，目前還在待業中，而現任男友除了打零工維生，還有一名兒子要扶養，且時不時就跟辣媽要錢。一家人不僅生活困頓、吃不飽飯，辣媽更是「開口閉口三句不離髒話」，讓人看了相當無奈與不捨。

原PO以「親眼目睹底層+9正妹的生活會震撼嗎」為題，分享自己的朋友日前接了一個個案，對象是25歲的雙寶媽。她的身上有刺青，目前帶著一個4歲兒子和一個2歲女兒共同生活，且兩名小孩的父親都不同人。該名雙寶媽的現任男友還有一個與其他女伴生下的兒子，一家5口生活在一起，兩個人都是月光族。

原PO透露，女方原本從事八大工作，後來因為生小孩的關係而辭職，目前還在求職待業中。至於男方目前都是打零工，沒錢的時候還會跟女方要錢，導致女方沒錢的時候就去跟乾哥借錢。通常他們每月月中手頭上就沒有多少錢可以花用，只剩下幾張百元鈔票，連買滷肉飯都需要猶豫。

原PO指出，有一次女方買一個便當跟小菜加兩碗湯，打算帶回家一家五口分著吃，殊不知男方把便當吃光，只讓小孩喝湯吃菜。兩人大吵一架後，女方甩門離家去找姐妹跟乾哥訴苦，說自己沒吃飯，兩天裡只喝了一點咖啡跟吃蛋糕，還哭訴身體現在狀況很差，沒辦法再去從事酒店工作，連吃蛋糕都想吐，只因她不知道空腹吃蛋糕配咖啡會胃食道逆流。

原PO表示，朋友是因為小朋友的關係而接觸到這種個案，據悉該名雙寶媽長得蠻正的，「纖腰沒有絲毫贅肉，白嫩美腿長年裸露在外」，但卻展現出一副8+9的氣質，還開口閉口三句不離髒話，讓旁人看了相當震驚。

貼文一出，鄉民們紛紛感嘆「小孩真的無奈」、「跟她們聊天你會想死，觀念差距太大」、「偏偏這種特愛生孩子，一堆小8+9在學校也學父母那德性」、「遇過小孩長大，無照還要去載酒醉媽媽下班」、「小孩很可憐」、「這種底層我個人覺得一般人要遇到也有難度」、「以後小孩走偏機率300%，階級複製，貧窮世襲」。

社工 酒店

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