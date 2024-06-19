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像二流城市？他噴爆台北已淪「六都最末」 網舉一指標最準

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市容。本報資料照片
台北市容。本報資料照片

台灣六都各有特色，若是讓人按照他們對六都的印象進行排名，每個人都有不同的答案。近日有網友發文表示，在台灣六都中，他覺得首都台北會被他排在「六都最末」。

一名網友在PTT以「六都現在最爛的是台北吧」為題發文，稱在他心中，台北被排在六都最末，而高雄排名第一。他給出的排名是高雄、台南、新北、台中、桃園、台北。他認為近年來台北的治理十分糟糕，柯文哲選前的五大弊案如今變成「七大案」，蔣萬安上台後，也是「一事無成」，虐童案與食安問題層出不窮，走過工地也會害怕地層突然下陷，首都被搞到像是二流城市。讓原PO直呼「沒想到六都現在最爛的是台北」。

文章引起網友熱議，不少人反對原PO的看法，「應該說台北就不用比，一定最贏啊。比捷運、比公車、比最高薪資、比國際化、比衛星都市、比新創、比百貨，台灣第一大城你要怎輸其他地方」、「所有的頂級消費跟醫療資源都在台北，你覺得台北最爛那麼那些住在破億豪宅裡面的人都傻了不成」、「就我8年外勤全台跑透透來說，發展：台中＞高雄＞桃園＞台南＞台北＞新北，居住環境：台北＞高雄＞新北＞台中＞台南＞桃園，交通：台北＞台中＞高雄＞新北＞台南＞桃園，整體來說我覺得桃園最差」。

但也有部分網友同意原PO的觀點，「這幾年招商建設都輸新北，連公園都輸」、「台北這20年被其他市急速拉近差距」、「從各國天團來台演唱會只選高雄不選台北就知道，台北沒落多久了」。

還有網友提出，可以用房價作為判斷標準，「可是台北房價還是屌打」、「看房價最準，房價越低的地方越爛！房價越高的地方水平越高」、「看房價最準，全世界各國都是房價越高的地方都市排名越高。房價就是自由市場的產物，房價低就代表沒人想在那裡置產」。

北市 地方政府 房價

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