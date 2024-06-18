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怎麼到台北上班？她親身經歷「林口通勤地獄」嚇傻 在地人曝全靠1救星

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文分享搭公車從林口回台北的經驗，直呼「終於領教到林口的通勤地獄」，她並納悶住在林口的上班族「到底怎麼去台北上班」。林口房市示意圖。聯合報系資料照／記者游智文攝影
一名女網友發文分享搭公車從林口回台北的經驗，直呼「終於領教到林口的通勤地獄」，她並納悶住在林口的上班族「到底怎麼去台北上班」。林口房市示意圖。聯合報系資料照／記者游智文攝影

對於上班族來說，租屋或買房的地點不一定離公司近，通勤也因此成為難以避免的選項。近日，一名女網友發文分享搭公車從林口回台北的經驗，直呼「終於領教到林口的通勤地獄」，她並納悶住在林口的上班族「到底怎麼去台北上班」。文章一出便引發共鳴，也釣出在地人分享「通勤救星」。

近期，一名女網友在Threads發文，大嘆「終於領教到林口的通勤地獄」。原PO表示傍晚5點左右離開朋友家，並搭上公車要回台北，低頭滑手機滑了約40分鐘，抬頭卻發現竟然還在林口。她並表示抵達台北市東區時已經晚上7點多，驚呼「住林口的朋朋到底怎麼去台北上班的！」

文章一出，引起一票網友共鳴，「林口日常，也是我死都不想再住林口的原因」、「林口是真的塞」、「佩服跨區工作林口人，塞過一次就再也不敢靠近林口」、「正常，下班北上16:30開始塞，會卡在五股和新莊出口，上班也很慘」、「我的林口在地朋友都6點出門，然後塞車是日常。我已經住了一年半，目標是明年搬回雙北，真的太塞車了，我不想再通勤」、「上交流道前旁邊有個橋下夜市，曾半小時車還開不到一半夜市的距離，超崩潰」、「然後林口南勢里、龜山樂善里，分別是人口最多第二、第五名，都是從林口交流道下，這幾年真的很恐怖」。

有在地人則表示現在都要靠機捷，「沒有機捷前每天來回通勤抓4小時（避免塞車或路上有狀況），有了機捷每天通勤只需要1小時，但就是要搶捷運站的機車停車場」、「這時候體現了機捷的重要性」、「TPASS坐機捷」、「一定要避開高峰時間！機捷唯一解！」、「機捷也可」、「當然要搭機捷阿，開車會塞爆」、「捷運比較快」。

TPASS 上班族 塞車 林口 機捷

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