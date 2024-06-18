妻1穿搭出門他氣炸批「瞎妹才只穿內衣」 網見照片點頭：漂亮也撐不起來

穿搭是一門學問，有些造型並非每個人都撐得起來。一名人夫表示近日逛夜市時，妻子上身只穿一件CK內衣，外面搭著小罩衫。他認為這樣的穿搭不太好便開口批評了一句，結果讓妻子生氣了，他對此感到不解。文章一出便掀起論戰，有網友認為沒有太大問題，有網友則說原PO妻子的穿搭不好看，「穿這樣還不如直接運動內衣外穿就好，搭個薄紗當蚊帳？」

一名網友在Dcard發文，表示跟妻子一起去逛夜市，但妻子上身只穿一件CK內衣，外面搭著小罩衫。原PO認為這樣的穿搭不太好，告訴妻子「通常只有瞎妹才會這樣只穿內衣就去逛夜市（以台灣來說）」，結果妻子生氣了。他對此感到不解，因此詢問眾人「只穿一件CK內衣，然後小罩衫配長褲去逛夜市會很奇怪嗎？還是說是正常穿搭？」、「我身為丈夫會不爽很正常吧」。

原PO並拿南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie（金珍妮）的Instagram照片示意，照片中，Jennie身穿極為薄透的膚色上衣，明顯可看到黑色內衣以及纖細的小蠻腰。

該名網友拿南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie的Instagram照片示意，照片中，Jennie身穿極為薄透的膚色上衣，明顯可看到黑色內衣以及纖細的小蠻腰。圖截自IG

文章一出便掀起論戰，有網友認為沒有太大問題，「這樣穿我覺得很好看」、「那是有啥奇怪的？你活在19世紀？」、「人家都沒管你穿拖鞋、鬍子不刮了，管那麼多幹嘛」、「以你老婆的角度：你不要多管閒事；以廣大男性的角度：你不要多管閒事」、「（這種穿搭）台北很多，說真的，老婆開心有自信就好」。

有網友則說原PO妻子的穿搭不好看，「好醜，沒質感的穿搭」、「質感頗差」、「廉價感Max」、「這樣搭是真的滿醜的」、「醜爛」、「醜爆的綠茶風」、「你找的圖讓我見識到，長得漂亮也不是什麼穿搭都撐的起來，穿這樣還不如直接運動內衣外穿就好，搭個薄紗當蚊帳？」

但也有人分析這類穿搭要好看是有條件的，「要看搭配，如果單純為了露而露，會覺得沒什麼質感和氣質」、「好不好看我覺得是看氣質、身材身形，尤其身材身形這點很殘酷但是是真的，超模就很好看啊，很有氣場，率性酷女人，沒什麼氣質的就不好說」、「我覺得要看整體氣質欸，有些人這樣穿確實很好看，有些人可能不太適合」

另有網友指出原PO的溝通方式有問題，「說你老婆是瞎妹，她不爽也很正常吧」、「你說瞎妹確實是直白了點，你心裡想想就好了」、「我覺得你可以跟老婆理性溝通看看，有的人確實可以把內衣搭配得很好看，不是只有瞎妹才這樣穿，說不定老婆是因為你這段說法才覺得心裡不舒服的」、「應該說的更委婉一點」、「感覺現在台灣風氣比較沒辦法這樣穿，但你講話也不用這麼直」。