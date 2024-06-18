阿姨深夜7-11播佛經超大聲 還要撂人來「超渡」！網教反擊：放聖歌對戰

在公共場所製造大聲噪音會讓周圍的人覺得困擾，一名網友發文抱怨，一位阿姨在深夜的超商座位區放超大聲的佛經，勸導也不聽，讓他十分苦惱。網友得知後紛紛留言獻計，幫原PO想辦法對付佛經阿姨。

一名網友在臉書粉專「靠北7-11」發文抱怨，一位阿姨大半夜在座位區聽佛經，還放超大聲，原PO請她降低音量，阿姨居然回：「怎樣？聽了會怕喔？」，還說原PO身上一定有「髒東西」，要帶師父來超渡。

貼文一出網友紛紛提供反擊方法，「我直接放聖歌，等一下讓你看看耶穌大戰觀世音」、「放A片對付她」、「用大法師姿勢追她」、「回她：不是怕，是擔心在天花板上、在旁邊的那些，都跟著妳回家」、「我會回她：我是無法被超渡的存在」。

也有不少人遇過同樣令人困擾的情況，「有個阿北都在半夜來買一瓶麥香奶茶，然後在用餐區放A片（超大聲）」、「我是客人，某某在休息區手機聲音放超大聲，我請他聲音小點，這裡是休息區有其他客人用餐、休息，結果對方直接拉起上衣，說他住附近的，來輸贏」。